Che cos'è il cambiamento climatico?

In generale, con l'espressione "cambiamento climatico" si intende qualsiasi cambiamento nelle condizioni meteorologiche della Terra nel lungo periodo. Oggi, il cambiamento climatico si riferisce specificamente al riscaldamento globale, l'aumento documentato della temperatura globale della superficie della Terra dalla fine del 1800.
Sebbene cause naturali come l'attività solare o vulcanica possano portare al cambiamento climatico, gli esperti sono concordi che i cambiamenti climatici globali dal XX secolo ai giorni nostri sono il risultato dell'attività umana. Principalmente, queste attività comportano la combustione di combustibili fossili, un processo che rilascia anidride carbonica nell'atmosfera.
Gli effetti del cambiamento climatico includono eventi meteorologici estremi come siccità e ondate di calore, cambiamento degli ecosistemi e impatto sulla salute e sul benessere umano. Ma la mitigazione del cambiamento climatico è possibile. Sforzi per la sostenibilità e interventi sul clima, come significative riduzioni delle emissioni di gas serra, progressi nello sviluppo dell'energia rinnovabile e verso gli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite, possono intervenire sulle future traiettorie climatiche.
Il sistema climatico terrestre è sempre stato dinamico. Negli ultimi 800.000 anni, ad esempio, il pianeta ha vissuto otto ere glaciali, con calotte glaciali artiche che coprivano porzioni significative del Nord America, dell'Europa e dell'Asia. Gli esperti di scienze climatiche hanno stabilito che durante l'ultima era glaciale, avvenuta più di 11.000 anni fa, le temperature globali erano in media di circa 6 °C (11 °F) più basse rispetto alle temperature globali del 20° secolo.
I periodi più caldi seguono le ere glaciali e, secondo gli scienziati della NASA, questi cicli climatici sono collegati ai cicli di Milankovitch: una serie di movimenti orbitali che influenzano la quantità di luce e di energia assorbita dalla Terra dal sole.1
Esistono altri fattori climatici naturali, noti anche come "forzature climatiche". Le grandi eruzioni vulcaniche vengono classificate come forzature climatiche, in quanto le emissioni di anidride solforosa derivanti dalle eruzioni possono avere un effetto di raffreddamento temporaneo. L'anidride solforosa si trasforma in acido solforico che si condensa in aerosol nell'atmosfera, riflettendo la radiazione solare lontano dall'atmosfera terrestre. L'Istituto geologico degli Stati Uniti definisce l'eruzione del 1991 del Monte Pinatubo nelle Filippine "uno straordinario impatto climatico", in quanto ha generato la più grande nube di anidride solforosa mai osservata nella storia e ha raffreddato la Terra per tre anni.2
È opinione diffusa tra gli scienziati del clima che le principali cause del cambiamento climatico di oggi, e in particolare del riscaldamento globale, siano le attività umane. La più impattante di queste attività è la combustione di combustibili fossili, ovvero carbone, gas naturale e petrolio. La combustione di combustibile fossile genera emissioni di gas serra, comprese le emissioni di anidride carbonica e metano.
L'anidride carbonica e il metano sono chiamati gas serra, in quanto formano una barriera che intrappola il calore nell'atmosfera terrestre, nello stesso modo in cui le pareti in vetro e il soffitto di una serra intrappolano il calore all'interno. Questo intrappolamento del calore, chiamato effetto serra, porta al riscaldamento globale della superficie terrestre.
La maggior parte delle emissioni di gas serra è antropogenica, il che significa che è causata dagli esseri umani e dall'attività umana. Secondo l'Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), circa il 79% di tutte le emissioni globali di gas serra deriva dai settori energetico, industriale, dei trasporti e dell'edilizia dell'economia.3 Anche l'agricoltura, la silvicoltura e altri usi del suolo generano una quantità significativa di emissioni. Ad esempio, gli alberi sono depositi naturali di carbonio, ma la deforestazione, ovvero l'eliminazione degli alberi per far posto all'agricoltura o per altri usi, rilascia quel carbonio nell'atmosfera sotto forma di anidride carbonica.
Oggi ci stiamo concentrando più che mai su come gli esseri umani influenzino il clima, ma le attività umane hanno cambiato in modo significativo il clima in tutto il mondo da oltre un secolo. Per tenere traccia delle origini dell'impatto dell'umanità misurabile sul clima terrestre, bisogna pensare alla rivoluzione industriale. Quando le società agrarie si trasformarono in società industriali alla fine del 1800, i combustibili fossili alimentavano sempre più i macchinari e la tecnologia, fondamentali per la trasformazione. Entro la metà del XX secolo, le emissioni di anidride carbonica ammontavano a circa 5 gigatonnellate all'anno, per poi aumentare vertiginosamente fino a 35 gigatonnellate all'anno entro la fine del secolo.
Come risultato del cambiamento climatico, la Terra ha registrato un riscaldamento globale, tra cui il decennio più caldo registrato tra il 2011 e il 2020, secondo la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). Sulla superficie terrestre, attualmente la temperatura media è di circa 1,1 °C (1,98 °F) più alta rispetto alla rivoluzione industriale.
Questo aumento di temperatura di un grado sta avendo effetti profondi sul pianeta. Gli scienziati hanno trovato prove evidenti che l'aumento della temperatura sta contribuendo a:
Mentre la temperatura della Terra continua ad aumentare, pericolose ondate di calore stanno diventando sempre più comuni. Il calore può favorire una maggiore evaporazione dell'acqua, aumentando la frequenza dei periodi di siccità. Le condizioni di maggiore siccità portano anche a una vegetazione più secca, con conseguenti incendi boschivi.
In altre parti del pianeta, la maggiore evaporazione e l'aumento del vapore acqueo atmosferico stanno causando forti precipitazioni e inondazioni. Secondo la NOAA, gli esperti si aspettano che le piogge dei cicloni tropicali aumentino in particolare del 10-15%.4
Mentre gli eventi meteorologici estremi si verificano in un periodo di tempo limitato, gli ecosistemi naturali stanno subendo alterazioni nella biodiversità e cambiamenti a lungo termine. Ad esempio, temperature più elevate stanno gradualmente fondendo il ghiaccio e i ghiacciai del Mar Artico, minacciando la fauna selvatica, dagli orsi polari ai pesci. L'aumento delle temperature degli oceani in climi più caldi come l'Australia e la Florida sta devastando le barriere coralline. La vita marina è anche a rischio di acidificazione oceanica, derivante dall'assorbimento dell'anidride carbonica da parte dell'acqua marina.
Nel frattempo, mentre alcune specie soffrono a causa dei cambiamenti climatici, altre specie invasive prosperano, diffondendosi oltre la loro area geografica originaria. Ad esempio, gli inverni più miti negli Stati Uniti potrebbero favorire una pianta rampicante invasiva chiamata kudzu a spostarsi in nuove aree e a superare le specie autoctone, come erbe e alberi.5 Secondo l'IPCC, gli impatti del cambiamento climatico su alcuni ecosistemi sono irreversibili.
Il cambiamento climatico provoca o aggrava eventi meteorologici estremi e cambiamenti dell'ecosistema che mettono in pericolo molte persone ogni anno.Le piogge monsoniche stagionali dell'India, ad esempio, sono diventate più intense negli ultimi anni, cosa che gli scienziati attribuiscono al riscaldamento globale, con conseguenti centinaia di morti per inondazioni improvvise e frane.
In Africa, secondo uno studio del Fondo Monetario Internazionale, una "nuova normalità" di siccità, inondazioni e cicloni ricorrenti dovuti al cambiamento climatico potrebbe aumentare l'insicurezza alimentare in aree già vulnerabili.6 Complessivamente, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ogni anno potrebbero morire circa 250.000 persone in più a causa di problemi legati al cambiamento climatico, dalle malattie allo stress da calore.
Gli effetti del cambiamento climatico mettono a rischio anche i mezzi di sussistenza. Ad esempio, con l'innalzamento del livello del mare dovuto allo scioglimento delle calotte glaciali e dei ghiacciai, l'aumento delle inondazioni e l'erosione delle spiagge minacciano il turismo costiero.Il riscaldamento e l'acidificazione degli oceani stanno danneggiando gli stock ittici e la pesca. La ricerca dell'IPCC prevede che il continuo riscaldamento globale causerà un calo della produzione alimentare nelle regioni di tutto il mondo.
Gli scienziati discutono del cambiamento climatico da oltre un secolo. Nel 1896, il fisico svedese Svante Arrhenius scrisse un articolo in cui prevedeva che il cambiamento dei livelli di anidride carbonica nell’atmosfera e il conseguente effetto serra potevano influenzare il clima della Terra. Circa quarant'anni dopo, l'ingegnere del vapore inglese e lo scienziato amatoriale Guy Callendar collegarono il riscaldamento globale alle emissioni di anidride carbonica. E negli anni '50, il fisico canadese Gilbert Plass avvertì che le emissioni antropogeniche di anidride carbonica stavano aumentando la temperatura della superficie terrestre a una velocità di 1,5° F per secolo.
Nonostante l'avvertimento preveggente di Plass, sforzi globali significativi per affrontare il cambiamento climatico sono iniziati solo alla fine degli anni '80. Le Nazioni Unite hanno stabilito l'IPCC nel 1988, mentre l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha identificato il cambiamento climatico come un problema urgente. Poco meno di un decennio dopo, nel 1997, il Protocollo di Kyoto è diventato il primo trattato internazionale a fissare obiettivi giuridicamente vincolanti per i paesi sviluppati per ridurre le emissioni di gas serra.
L'accordo di Parigi del 2015 includeva anche i paesi in via di sviluppo, estendendo gli obiettivi di emissione a tutti i paesi. L'accordo mirava a impedire che la temperatura media globale aumentasse di oltre 2° C (35,6° F) rispetto ai livelli preindustriali. Quasi 200 paesi sono firmatari dell'Accordo di Parigi.
Nel 2015, i membri delle Nazioni Unite hanno inoltre adottato 17 SDG, che includevano l'enfasi sull'adozione di sistemi energetici sostenibili, sulla gestione sostenibile delle foreste e sulla riduzione delle emissioni.
Nel suo sesto rapporto di valutazione, pubblicato nel 2023, l'IPCC prevede con sicurezza che "una mitigazione profonda, rapida e sostenuta e un'attuazione accelerata delle azioni di adattamento" ridurrebbero gli impatti negativi dei cambiamenti climatici sugli esseri umani e sugli ecosistemi. Il gruppo di esperti ha osservato che dal suo quinto rapporto di valutazione, pubblicato nel 2014, le politiche e le leggi sulla mitigazione del cambiamento climatico si sono ampliate. Tuttavia, l'IPCC ha concluso che queste politiche finora non sono state in grado di impedire che il riscaldamento globale superi 1,5°C (34,7 °F) durante il secolo in corso.
Una strategia chiave per mitigare il cambiamento climatico è il passaggio dai combustibili fossili all'energia pulita e rinnovabile. Le fonti di energia rinnovabili generano emissioni di gas serra significativamente inferiori rispetto alle fonti di combustibili fossili. Le principali fonti di energia rinnovabile includono:
Le turbine eoliche sfruttano la potenza del vento e la trasformano in elettricità. Le turbine eoliche possono essere installate a terra o in siti off-shore. Esiste una variabilità nella produzione di elettricità da parte delle turbine eoliche a causa della fluttuazione della produzione del vento.
L'energia idroelettrica, conosciuta come la forma più antica di energia rinnovabile, usa il flusso dell'acqua in movimento per produrre elettricità. Le strutture idroelettriche, che vanno dalle dighe alle strutture più piccole, possono aiutare le comunità a gestire le proprie riserve idriche immagazzinando acqua supplementare, che può successivamente essere usata per molti scopi, dalla lotta agli incendi all'irrigazione dei raccolti.
Le tecnologie solari catturano la radiazione solare e la convertono in energia. I pannelli solari installati sui tetti aiutano ad alimentare case e aziende, mentre migliaia di impianti solari sono in funzione o in costruzione in tutto il mondo. Come nel caso dell'energia eolica, la produzione di energia da fonti solari è soggetta a una variabilità dovuta alle condizioni meteorologiche e a fattori stagionali.
Altre fonti di energia rinnovabile includono la bioenergia (energia prodotta da biomassa come scarti agricoli e scarti alimentari), l'energia geotermica (energia termica proveniente dal sottosuolo terrestre) e l'energia marina (sfruttando l'energia cinetica e termica dei flussi d'acqua naturali).
La tecnologia di immagazzinamento dell'energia potrebbe essere fondamentale per affrontare la variabilità della produzione di energia rinnovabile affinché le fonti energetiche rinnovabili possano sostituire completamente i combustibili fossili. Secondo l'Agenzia Internazionale per l'Energia, per raggiungere l'obiettivo di azzerare le emissioni di anidride carbonica entro il 2050 sono necessari maggiori progressi nella crescita della capacità di immagazzinamento energetico.7
Oltre alle tecnologie per le energie rinnovabili, altre tecnologie e processi sono promettenti per la mitigazione del cambiamento climatico. Ad esempio, vengono sviluppate varie tecnologie per rimuovere l'anidride carbonica dall'atmosfera e catturarla dalle fonti di emissioni. A livello aziendale, i programmi di gestione energetica aiutano le aziende a monitorare, controllare e ottimizzare il consumo energetico della propria organizzazione, contribuendo a ridurre le emissioni di carbonio riducendo al contempo i costi.
