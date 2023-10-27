Che cos'è il cambiamento climatico?

Il sistema climatico terrestre è sempre stato dinamico. Negli ultimi 800.000 anni, ad esempio, il pianeta ha vissuto otto ere glaciali, con calotte glaciali artiche che coprivano porzioni significative del Nord America, dell'Europa e dell'Asia. Gli esperti di scienze climatiche hanno stabilito che durante l'ultima era glaciale, avvenuta più di 11.000 anni fa, le temperature globali erano in media di circa 6 °C (11 °F) più basse rispetto alle temperature globali del 20° secolo.

I periodi più caldi seguono le ere glaciali e, secondo gli scienziati della NASA, questi cicli climatici sono collegati ai cicli di Milankovitch: una serie di movimenti orbitali che influenzano la quantità di luce e di energia assorbita dalla Terra dal sole.1

Esistono altri fattori climatici naturali, noti anche come "forzature climatiche". Le grandi eruzioni vulcaniche vengono classificate come forzature climatiche, in quanto le emissioni di anidride solforosa derivanti dalle eruzioni possono avere un effetto di raffreddamento temporaneo. L'anidride solforosa si trasforma in acido solforico che si condensa in aerosol nell'atmosfera, riflettendo la radiazione solare lontano dall'atmosfera terrestre. L'Istituto geologico degli Stati Uniti definisce l'eruzione del 1991 del Monte Pinatubo nelle Filippine "uno straordinario impatto climatico", in quanto ha generato la più grande nube di anidride solforosa mai osservata nella storia e ha raffreddato la Terra per tre anni.2