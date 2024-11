Ridurre la quantità di gas serra nell'atmosfera è fondamentale per rallentare il cambiamento climatico. La transizione verso fonti energetiche rinnovabili è una parte importantissima del raggiungimento di questo obiettivo. Tuttavia, i combustibili fossili rimarranno parte del mix energetico globale ancora per qualche tempo a causa della loro prevalenza e delle sfide legate al passaggio a opzioni più sostenibili. La CCS consente comunque un uso più pulito di questi combustibili fossili riducendo la quantità di CO2 che rilasciano.

Le principali concentrazioni di emissioni di CO2 provengono da fonti puntuali di grandi dimensioni, come vasti impianti industriali, strutture di trattamento del gas naturale, raffinerie e centrali elettriche, che sono i candidati ideali per i progetti CCS. Nel 2022, 46 milioni di tonnellate di anidride carbonica a livello globale sono state catturate e sequestrate. Entro il 2030, si prevede che tali progetti cattureranno e sequestreranno 254 milioni di tonnellate di anidride carbonica all'anno in tutto il mondo.1 Man mano che sempre più Paesi e aziende cercano di raggiungere le emissioni zero e investire in strategie per l'energia pulita, cresce l'interesse per i progetti CCS e la tecnologia di cattura del carbonio.