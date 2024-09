Le strategie di sostenibilità non sono più solo una responsabilità sociale aziendale, ma un imperativo aziendale. Le responsabilità legate al cambiamento climatico minacciano i modelli operativi delle organizzazioni in tutti i settori e le aziende hanno bisogno di un modo per valutare l'impatto ambientale delle pratiche commerciali e confrontare le prestazioni delle iniziative di sostenibilità.

IBM® Environmental Intelligence Suite utilizza dati geospaziali e meteorologici proprietari e di terze parti per offrire insight approfonditi sulle metriche delle emissioni di carbonio, sulla sostenibilità della supply chain e sui progressi verso gli obiettivi di sviluppo sostenibile. Grazie ad analisi, avvisi e visualizzazioni sul dashboard, potrai prendere decisioni più consapevoli mentre metti in pratica la tua strategia di sostenibilità.