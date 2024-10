L'acqua è la più grande fonte di energia rinnovabile (link esterno a ibm.com). L'energia idroelettrica si basa sul movimento dell'acqua ed è il principale fattore di elettricità rinnovabile in tutto il mondo. Essa sfrutta l'energia del mare e delle maree, lo scorrere di fiumi e torrenti, bacini idrici e dighe per muovere le turbine che generano elettricità.

Oltre alla produzione di elettricità, molti settori sfruttano l'energia idroelettrica per le proprie attività dirette. Ad esempio, le aziende minerarie utilizzano l'acqua in luoghi remoti per facilitare le attività di estrazione, mentre le aziende tessili e chimiche possono sfruttano impianti montati in loco per i processi di lavaggio, produzione, sanificazione e non solo.

L'energia mareomotrice, in particolare, possiede un potenziale ancora non sfruttato. Sono svariate le tecnologie per l'energia mareomotrice attualmente in fase di ricerca e sviluppo, tra cui:

Sbarramenti di marea: Delle dighe munite di turbine sono posizionate all'ingresso di baie o estuari in modo che il passaggio dell'acqua generi energia.

Corrente di marea: le turbine ancorate alle boe o al fondo dell'oceano sfruttano il movimento della corrente oceanica.

le turbine ancorate alle boe o al fondo dell'oceano sfruttano il movimento della corrente oceanica. Energia dei moti ondosi: Il movimento e la pressione delle onde vengono utilizzati per generare energia. Questi sistemi funzionano meglio nelle zone oceaniche in cui la velocità delle correnti marine e del vento è elevata.

Sebbene l'acqua sia una risorsa naturale abbondante, può essere sensibile ai cambiamenti ambientali. Ad esempio, la diminuzione dei venti può influire sul numero e sulla potenza delle onde e le condizioni di siccità possono ridurre la quantità di acqua nei bacini idrici, nei torrenti e nei fiumi.