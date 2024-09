Che cos'è l'energia termica?

Inizialmente, la legge zero non era vista come una legge della termodinamica separata poiché è implicita nelle altre tre leggi. Si concentra sull'equilibrio termico, ovvero quando due oggetti vicini raggiungono la stessa temperatura e non si scambiano più energia termica (si pensi all'acqua calda e a una tazza fredda che raggiungono entrambe la temperatura ambiente). La legge afferma che se due sistemi sono ciascuno in equilibrio termico con un terzo, sono anche in equilibrio termico tra loro. In molti modi, la legge zero opera come una proprietà transitiva.