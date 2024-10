Che cos'è la termovalorizzazione?

L'incenerimento dei rifiuti solidi urbani (RSU) per generare elettricità è l'implementazione più comune della termovalorizzazione. A livello globale, circa il 13% dei rifiuti urbani viene utilizzato come materia prima in un impianto di termovalorizzazione.1 I rifiuti solidi urbani comprendono i rifiuti solidi come i rifiuti alimentari, gli imballaggi dei prodotti, i vestiti, i mobili e gli sfalci di prato provenienti da abitazioni residenziali, esercizi commerciali e palazzi istituzionali.

La trasformazione dei rifiuti in energia può essere una delle tante soluzioni al crescente problema mondiale dei rifiuti in quanto può ridurre il volume dei rifiuti inviati alle discariche. Può inoltre produrre emissioni di gas serra (GHG) inferiori rispetto ad altri metodi di gestione dei rifiuti.

Il WtE è un'alternativa alla produzione di energia basata sui combustibili fossili, ma non è una fonte di energia rinnovabile in quanto non è una risorsa naturale o infinita come il vento o il sole. Inoltre, il WtE non è una fonte di energia totalmente pulita, in quanto l'incenerimento dei rifiuti e i processi di trasporto della termovalorizzazione producono emissioni di carbonio e altre particelle sospese nell'aria.