Che cos'è il compostaggio?

Il compostaggio è un processo continuo: la scomposizione completa dei materiali organici in compost richiede mesi. I microrganismi si nutrono dei materiali che vengono via via aggiunti al cumulo di compost. Questi microrganismi utilizzano l'acqua per digerire il materiale, l'ossigeno per respirare e il carbonio e l'azoto come cibo. Deve verificarsi un equilibrio di questi quattro ingredienti affinché il processo sia efficace.

Idealmente, una compostiera dovrebbe mantenere il giusto rapporto tra i materiali: due o tre parti di materiale ricco di carbonio e una parte di materiale ricco di azoto. I materiali ricchi di carbonio, noti come "verdi", sono cose come scarti di frutta e verdura, erba tagliata e fondi di caffè. I materiali ricchi di azoto, noti come "marroni", sono pezzi più piccoli di materia vegetale, come scarti di giardinaggio, foglie secche, trucioli di legno, rametti e carta sminuzzata.

Nel frattempo, l'acqua aggiunge umidità e nutre i microrganismi. Un cumulo di compostaggio ben nutrito mantiene un livello di umidità umido e si sente come una spugna strizzata. Inoltre, i compostatori utilizzano l'aerazione per assicurarsi che i microrganismi ricevano abbastanza ossigeno. Capovolgono la pila o la aerano una volta alla settimana in estate, mentre in inverno è sufficiente eseguire questa operazione una volta ogni tre o quattro settimane.