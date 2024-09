Le organizzazioni devono far fronte a una crescente pressione per dimostrare il loro impegno verso la sostenibilità e la responsabilità sociale, ma spesso faticano a fornire un resoconto trasparente e accurato sulle loro prestazioni ambientali, sociali e di governance (ESG). La mancanza di un approccio basato sui dati al reporting ESG rende difficile per le organizzazioni misurare e comunicare con precisione il proprio impatto sulla sostenibilità.

In che modo le organizzazioni possono superare queste sfide, fornendo una visione completa dei modi in cui il loro lavoro influisce sull'ambiente?

I servizi ESG di IBM® Consulting forniscono soluzioni a queste sfide avvalendosi di anni di esperienza e tecnologie per consentire alle organizzazioni di semplificare i processi di reporting, ridurre i rischi legati alle prestazioni ESG e migliorare l'efficienza operativa. Una strategia ESG efficace aiuta a guidare le organizzazioni nel loro percorso ESG con una roadmap chiara, concentrata sulla materialità e sulla creazione di valore a lungo termine.