Che cos'è l'energia idroelettrica?

L'energia idroelettrica, nota anche come energia idrica, è una fonte chiave di produzione di energia. La sua capacità è aumentata di oltre il 70% negli ultimi 20 anni, e nel 2020 è stata la più grande fonte di energia a basse emissioni di carbonio, responsabile di un sesto della produzione globale dielettricità.1

L’energia idroelettrica è spesso apprezzata per la sua rinnovabilità e affidabilità. I combustibili fossili (come carbone, petrolio e gas) sono limitati in quantità, mentre l'energia idroelettrica può essere generata indefinitamente senza esaurire le risorse naturali della Terra. Altre fonti di energia rinnovabile, come l'energia solare o eolica, dipendono dalle condizioni meteorologiche. L'energia idroelettrica, invece, può essere generata in modo costante durante tutto l'anno.

Inoltre, l'energia idroelettrica è considerata una fonte di energia pulita. Genera meno emissioni di gas serra (come anidride carbonica, metano e altri) rispetto all'energia derivata dai combustibili fossili, rendendola un'opzione più sostenibile ora che aziende, paesi e comunità tentano di mitigare l'impatto del cambiamento climatico. Le centrali idroelettriche in genere funzionano in modo più efficiente rispetto alle centrali elettriche a combustibili fossili, e alcuni metodi di produzione idroelettrica permettono di immagazzinare l'energia in eccesso, aiutando a migliorare la stabilità della rete elettrica e ad aumentare la capacità elettrica complessiva.