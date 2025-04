Cosa sono le emissioni di gas serra?

Gli esperti considerano l'anidride carbonica (CO 2 ) il driver principale dell'effetto serra, tuttavia non è l'unico. L'impatto di altri gas serra, tra cui il metano (CH 4 ), l'ossido di azoto (N 2 O) e i gas fluorurati come i clorofluorocarburi, sono misurati come equivalenti dell'anidride carbonica (CO 2 e). Le misurazioni della CO 2 e aiutano a mostrare l'impatto complessivo di tutti i gas serra, non solo della CO 2 .

L'impatto di ciascun tipo di gas serra viene collettivamente misurato in termini di potenziale di riscaldamento globale (GWP), una metrica che confronta la capacità di intrappolare il calore di un gas con quella della CO 2 in un determinato periodo, ad esempio nell'arco di 20, 100 o 500 anni. Ad esempio, il GWP a 100 anni del CH 4 è pari a circa 28–36 volte quello della CO 2 .