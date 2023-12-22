Che cos'è la responsabilità sociale d'impresa (CSR)?

I consumatori sono sempre più alla ricerca di prodotti e servizi da aziende socialmente responsabili. Nel frattempo, molti investitori stanno dando priorità alle aziende i cui valori sono chiari e in linea con i propri. Per soddisfare queste esigenze, le aziende stanno integrando la CSR nelle loro attività. Inoltre, l'espansione globale e la natura sempre più interconnessa delle supply chain spingono le aziende a conformarsi a una rete crescente di ambienti normativi e ad affrontare meglio l'impatto delle loro attività sulle comunità di tutto il mondo.

Con una maggiore consapevolezza delle questioni ambientali, delle pratiche lavorative e delle preoccupazioni etiche, combinata con una migliore ricerca e comunicazione, la CSR è ora più centrale nelle strategie aziendali. Alcune aziende dispongono persino di dipartimenti dedicati alla responsabilità sociale d'impresa.