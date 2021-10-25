Che cos'è la sostenibilità nel business?

La sostenibilità nel business si riferisce alla strategia e alle azioni di un'azienda per ridurre l'impatto ambientale e sociale negativo derivante dalle operazioni commerciali in un determinato mercato. Le pratiche di sostenibilità di un'organizzazione sono in genere analizzate in base a metriche ambientali, sociali e di governance (ESG).
Dati i cambiamenti irreversibili in atto sulla terra, è ormai chiaro che la minaccia del cambiamento climatico è troppo grande per essere ignorata. Il superamento delle soglie ambientali sta sollevando preoccupazioni sugli effetti domino nei sistemi naturali e nelle società globali. Le aziende avvertono sempre di più la necessità e l'opportunità di definire degli obiettivi di sostenibilità.
Anche durante la pandemia di COVID-19, le aziende hanno continuato ad allinearsi agli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, fissati nel 2015 e da raggiungere entro il 2030. Gli SDG stabiliscono obiettivi universali che forniscono una roadmap per la sostenibilità nelle aziende in aree specifiche quali povertà, disuguaglianza, degrado ambientale e cambiamento climatico.
Esempi di sostenibilità nel business:
Facciamo affari in un mondo imprevedibile. Il cambiamento climatico, la riduzione delle risorse naturali e la domanda sempre crescente di energia e cibo stanno stravolgendo le operazioni aziendali e le supply chain in modi inaspettati. È più importante che mai che le organizzazioni pubbliche e private riconsiderino radicalmente il loro modo di funzionare. Diventare un'impresa di successo e sostenibile richiede nuovi livelli di resilienza e agilità, radicati in pratiche responsabili che preservino il nostro pianeta.
La sostenibilità è un imperativo aziendale e dovrebbe essere al centro della strategia e delle operazioni di ogni azienda. Le ragioni sono sia etiche che finanziarie:
Per salvaguardare il nostro pianeta e il nostro futuro, le aziende devono promuovere la decarbonizzazione, rispettare i requisiti normativi ambientali e le scadenze di conformità e migliorare il consumo di risorse. Coloro che aprono la strada a pratiche commerciali sostenibili stanno abbracciando nuovi modelli di business per conquistare clienti, aumentare la fedeltà al brand e scoprire nuove opportunità per ridurre i costi.
Le aziende che integrano in modo consapevole pratiche sostenibili nelle proprie operazioni ottengono preziosi vantaggi aziendali. Ecco alcuni esempi:
Il 55% dei consumatori afferma che la responsabilità ambientale è molto o estremamente importante nella scelta di un brand.5 Affermarsi come un business sostenibile può migliorare la brand awareness e attrarre i consumatori che sono favorevolmente predisposti verso le aziende attivamente impegnate in pratiche sostenibili.
Nel 2021, quattro investitori privati su cinque hanno pianificato di agire su fattori di sostenibilità o responsabilità sociale nei successivi 12 mesi.6
I governi continueranno ad ampliare le normative e gli SDG aziendali. Rimani all'avanguardia implementando tempestivamente soluzioni sostenibili per soddisfare questi nuovi requisiti normativi e acquisire, misurare, confrontare e rendicontare continuamente le prestazioni ESG.
La pandemia di COVID-19 ha accelerato la trasformazione digitale nella maggior parte delle aziende. Una trasformazione sostenibile consente di sviluppare un business più resiliente, preparato per gli imprevisti e aperto a nuove opportunità.
I dipendenti che cercano un impiego guidato da uno scopo desiderano lavorare per aziende sostenibili e socialmente responsabili. Costruendo una reputazione di azienda sostenibile, puoi attrarre e fidelizzare i dipendenti giusti per la tua azienda.
Implementando pratiche sostenibili che riducono il consumo di risorse e ottimizzano l'efficienza operativa, gli agenti del cambiamento di oggi diventano i vincitori di domani, migliorando i propri profitti. Sebbene le iniziative con un impatto complessivo maggiore possono essere più costose da implementare all'inizio, i vantaggi a lungo termine giustificano l'investimento.
I primi leader della sostenibilità aziendale stanno applicando tecnologie digitali come intelligenza artificiale (AI), dati Internet of Things (IoT), blockchain e hybrid cloud per contribuire a rendere operativa la sostenibilità su larga scala. In questo processo, molti stanno scoprendo opportunità per aumentare l'efficienza, creando al contempo dipendenti più motivati e ispirati e clienti più soddisfatti e fedeli. La chiave per una strategia di sostenibilità di successo è bilanciare i fattori ambientali con i principali fattori di differenziazione e le richieste del mercato.
Il primo passo per creare una strategia sostenibile è garantire che gli stakeholder abbiano una visione chiara e concordata per lo stato futuro del business. Potrebbe essere necessario un aiuto esterno per mettere tutti d'accordo. IBM® Garage for sustainability experts può aiutare la tua organizzazione a identificare le principali sfide e opportunità, dare priorità alle azioni critiche e misurare i risultati rispetto agli obiettivi di sostenibilità e di business per realizzare risultati in settimane anziché mesi.
Successivamente, segui un approccio di framework limitato nel tempo per implementare la visione sostenibile in ogni aspetto della tua organizzazione. Documenta tutto in un sistema di gestione ambientale con ruoli e responsabilità definiti.
Infine, attua iniziative concrete che possano generare risultati tangibili, misurabili e mostrare valore. Ciò fornirà una dimostrazione del valore della sostenibilità in ambito aziendale per ottenere maggiore adesione, creare slancio e aumentare la scalabilità.
Ci sono cinque aree chiave su cui concentrarsi per pianificare un percorso resiliente e redditizio:
L'impatto delle catastrofi naturali dell'ultimo decennio è stato il più grande mai registrato. Le organizzazioni devono tenere conto dell'impatto del cambiamento climatico, che sta causando eventi climatici e meteorologici estremi, nelle proprie operazioni aziendali in modo scalabile e ripetibile. Preparati agli eventi imprevisti con soluzioni che riuniscono più fonti di dati, tra cui dati proprietari, di terze parti, geospaziali, meteorologici e IoT, con analisi avanzate. Prevedi e pianifica eventi meteorologici critici per consentire uno sviluppo sostenibile e garantire la continuità aziendale. Riduci i costi operativi e la complessità della conformità e del reporting ESG.
Le sfide globali del cambiamento climatico e del degrado ambientale, della sicurezza, della privacy e della gestione delle risorse richiedono alle aziende di garantire che la loro infrastruttura sia progettata e gestita tenendo conto della resilienza. Utilizzando la gestione intelligente degli asset, il monitoraggio e la manutenzione predittiva, le organizzazioni possono prolungare la vita degli asset, ridurre i tempi di inattività e i costi di manutenzione, ottimizzare gli inventari di manutenzione, riparazione e operazioni, ridurre le emissioni di CO2 ed eliminare gli sprechi. Questo può aiutarle a raggiungere gli obiettivi ESG ottenendo dei profitti.
I consumatori si preoccupano sempre di più della tracciabilità dei beni che acquistano e i leader della supply chain cercano di investire in economie circolari che incoraggino il riutilizzo. Le soluzioni blockchain possono fornire una maggiore visibilità della supply chain, con viste aggiornate sull'inventario e insight sulle prestazioni che aiutano a creare fiducia e trasparenza, assicurando l'autenticità dall'origine al consumo e riducendo al contempo gli sprechi e i costi di servizio. Affronta le complesse sfide legate alle emissioni Scope 3 stabilendo la provenienza dei prodotti e riduci al minimo le emissioni legate alla logistica ottimizzando l'evasione e la fornitura con l'AI avanzata.
Per consentire un'elettrificazione pulita su larga scala, i leader dovranno unirsi in modi nuovi per ripensare il funzionamento dei sistemi elettrici e il loro ruolo in un'economia a zero emissioni di gas serra. Promuovi la trasformazione verso la decarbonizzazione migliorando l'efficienza, la sicurezza, l'affidabilità e la resilienza della rete con una gestione intelligente degli asset per l'energia e i servizi di pubblica utilità. Implementando lo smart metering per conoscere meglio l'utilizzo effettivo delle risorse, è possibile mantenere gli asset e le risorse critiche operative alla massima efficienza, migliorare le operazioni delle apparecchiature, ridurre i costi e migliorare i servizi attraverso l'automazione.
Le aziende devono integrare la sostenibilità nel tessuto del proprio business per ottenere le informazioni necessarie per operare su larga scala. Ciò consente ai nuovi business model e alle nuove piattaforme di raggiungere obiettivi di sostenibilità, aumentare l'efficienza operativa, rispettare i requisiti normativi, scoprire opportunità di innovazione e migliorare l'esperienza del cliente, creando al contempo un vantaggio competitivo.
Ci sono diverse sfide da superare per creare un business davvero sostenibile:
Propensione del cliente
Sebbene la mentalità in materia di sostenibilità stia cambiando, nessuna azienda può permettersi di restare indietro e poche possono permettersi finanziariamente di anticipare la richiesta di offerte sostenibili. Creare insieme un futuro sostenibile richiede una profonda comprensione dei clienti e la presenza di partner con le giuste relazioni ed ecosistemi che facciano da supporto nel percorso.
Costo
L'implementazione di pratiche aziendali sostenibili richiede in genere investimenti iniziali più elevati. Nel breve termine, spesso sarà più economico mantenere lo status quo. Alcune organizzazioni avranno bisogno di aiuto per creare un caso di investimento per dimostrare come un investimento immediato può tradursi in una redditività più duratura nel lungo periodo.
Inerzia sistemica
Sebbene la sostenibilità sia un obiettivo importante, spesso non viene considerata più importante di altre priorità chiave che possono fornire benefici in tempi più brevi. Molte aziende pianificano in incrementi di dieci anni, quindi, sebbene un impegno per il 2050 sia positivo, spesso non è sufficiente per guidare un'azione sufficiente in questo decennio, dal punto di vista della pianificazione. Si tratta di riformulare i rischi come opportunità e di costruire l'idea che agire sulla sostenibilità ora è necessario per raggiungere la sostenibilità futura nel business.
Mancanza di strumenti, insight e competenze
Essere impreparati a sviluppare una visione, una strategia e un framework di sostenibilità aziendale è un rischio enorme. Le aziende potrebbero non essere in grado di implementare soluzioni sostenibili o addirittura non sapere da dove cominciare. La sostenibilità nel business si sta evolvendo e con essa anche le risposte. Ogni azienda ha bisogno di un ecosistema di partner per l'innovazione che la aiuti a reinventare il mondo e creare un futuro sostenibile.
Gli insight ricavati dai dati ambientali stanno cambiando i comportamenti delle aziende e della società, portando alla nascita dell'impresa sostenibile. La sostenibilità nelle imprese è quindi un tendenza ben affermata che continuerà a influenzare profondamente la competitività delle aziende e persino la loro sopravvivenza sul mercato. I leader stanno cercando di sfruttare la potenza dei dati, dell'AI e della blockchain per gestire il rischio climatico e ambientale, ottimizzare le prestazioni degli asset e l'utilizzo delle risorse, promuovere la decarbonizzazione e costruire supply chain più sostenibili.
IBM continua il proprio percorso verso la sostenibilità, che include la conservazione e l'approvvigionamento di energia rinnovabile, la riduzione delle emissioni di CO2, il riutilizzo e il riciclo di prodotti e rifiuti, la riduzione dei prelievi idrici e il mantenimento della biodiversità. Promuovendo continui miglioramenti e fissando nuovi obiettivi di sostenibilità ambientale in tutte le sue operazioni, IBM, con alle spalle 30 anni di leadership in materia ambientale, può aiutarti a creare soluzioni di sostenibilità valide per la tua azienda, il tuo brand e il nostro pianeta.
Accelera il tuo percorso verso la sostenibilità pianificando un programma sostenibile e redditizio con soluzioni e piattaforme aperte e basate su AI e una profonda esperienza di IBM nel settore.
Utilizza il reporting ESG per integrare i silos di dati. Trova nuove opportunità per integrare pratiche sostenibili nelle tue operazioni e semplificare la rendicontazione delle emissioni di gas serra.
Ottimizza l'allocazione delle risorse alle applicazioni nell'intero ecosistema con la piattaforma IBM® Turbonomic. Aumenta l'utilizzo, riduci i costi energetici e le emissioni di carbonio e ottieni operazioni sempre efficienti consentendo alle applicazioni di consumare solo ciò di cui hanno bisogno per funzionare.
Misura, monitora, prevedi e fornisci report sull'impatto ambientale della tua organizzazione, ottenendo insight quasi in tempo reale per accelerare le iniziative di sostenibilità e ridurre l'impatto sulle operazioni aziendali e sulla supply chain.
Incorpora le considerazioni sulla sostenibilità nelle tue operazioni e crea un'infrastruttura più resiliente e sostenibile prolungandone la durata con la gestione intelligente degli asset, il monitoraggio e la manutenzione predittiva.
Riduci gli sprechi, i costi di servizio e le emissioni legate alla logistica ottimizzando l'evasione e la consegna con soluzioni affidabili per la supply chain basate sull'AI, supportate da blockchain e basate su una piattaforma di cloud ibrido aperta.
Migliora l'efficienza, la sicurezza, l'affidabilità e la resilienza della rete, semplificando al contempo la manutenzione e riducendo le interruzioni con una gestione intelligente degli asset e un'intelligenza climatica e ambientale avanzata per l'energia e i servizi di pubblica utilità.
Gli esperti di IBM Garage for sustainability possono aiutarti a identificare le principali sfide e opportunità di sostenibilità, dare priorità alle azioni critiche e misurare i risultati rispetto agli obiettivi aziendali e di sostenibilità per ottenere risultati rapidamente.
IBM Turbonomic consente di eseguire le applicazioni senza soluzione di continuità, continuo ed economico allo scopo di ottenere prestazioni efficienti delle applicazioni riducendo al contempo i costi.