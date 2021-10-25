Che cos'è la sostenibilità nel business?

Facciamo affari in un mondo imprevedibile. Il cambiamento climatico, la riduzione delle risorse naturali e la domanda sempre crescente di energia e cibo stanno stravolgendo le operazioni aziendali e le supply chain in modi inaspettati. È più importante che mai che le organizzazioni pubbliche e private riconsiderino radicalmente il loro modo di funzionare. Diventare un'impresa di successo e sostenibile richiede nuovi livelli di resilienza e agilità, radicati in pratiche responsabili che preservino il nostro pianeta.

La sostenibilità è un imperativo aziendale e dovrebbe essere al centro della strategia e delle operazioni di ogni azienda. Le ragioni sono sia etiche che finanziarie:

I dipendenti sono sempre più alla ricerca di datori di lavoro guidati da una missione e da uno scopo, che si preoccupino del pianeta quando decidono dove lavorare. Per il 71% dei dipendenti e dei candidati le aziende ecosostenibili sono luoghi di lavoro più attraenti. 1

I consumatori sono disposti a pagare di più per i prodotti di brand rispettosi dell'ambiente. L'80% dei consumatori considera la sostenibilità un aspetto importante. 2

Governi, investitori, dipendenti e clienti chiedono nuovi livelli di responsabilità aziendale, comprese le azioni per combattere il cambiamento climatico.

Molte delle principali economie mondiali hanno o stanno sviluppando requisiti di divulgazione aziendale sull'impatto ambientale, spingendo le aziende a ridurre le emissioni di gas serra. 3

L'aumento dei criteri di investimento ESG e degli investimenti sostenibili indica che un business sostenibile è intrinsecamente più attraente per il crescente numero di investitori responsabili. Gli investimenti in asset ESG potrebbero raggiungere i 53.000 miliardi di USD entro il 2025, rappresentando oltre un terzo degli asset globali.4

Per salvaguardare il nostro pianeta e il nostro futuro, le aziende devono promuovere la decarbonizzazione, rispettare i requisiti normativi ambientali e le scadenze di conformità e migliorare il consumo di risorse. Coloro che aprono la strada a pratiche commerciali sostenibili stanno abbracciando nuovi modelli di business per conquistare clienti, aumentare la fedeltà al brand e scoprire nuove opportunità per ridurre i costi.