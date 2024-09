oppure utilizza l'inventario in modo efficace evitando così sprechi e inutili giacenze, ciò di cui hai bisogno è un'effettiva visibilità end-to-end e un'accurata pianificazione dei materiali. L'eliminazione dei silo di dati è fondamentale e richiede una soluzione che fornisca visibilità in tempo reale lungo l'intera supply chain.



Molti team della supply chain provano a pianificare utilizzando strumenti manuali, con informazioni limitate in una supply chain più ampia. Ma con la volatilità in aumento, questo approccio non è più praticabile.



I leader hanno bisogno di un accesso in tempo reale ai dati della supply chain per ottimizzare efficienza e sostenibilità. Ed è qui che le soluzioni IBM entrano in gioco.