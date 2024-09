IBM Sterling Inventory Visibility è un cloud service che elabora l'attività di domanda e offerta di inventario per fornire una visibilità globale accurata e in tempo reale su tutti i canali di vendita. Ottimizza le operazioni aziendali per migliorare l'esperienza di acquisto dei clienti e prevenire l'esaurimento dell'inventario e l'overselling. IBM Sterling Inventory Visibility si integra facilmente con qualsiasi soluzione di commercio esistente.