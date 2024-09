Il cambiamento climatico è una minaccia esistenziale che deve essere affrontata ora. Sta mettendo a dura prova una grande varietà di specie e di habitat, e anche il suo impatto economico sta crescendo. Solo negli Stati Uniti, i 20 maggiori disastri climatici e meteorologici del 2021 hanno causato complessivamente 145 miliardi di dollari di danni.¹

Fortunatamente, il mondo sta iniziando a rendersi conto che è giunto il momento di fare qualcosa perché non agire significa correre un rischio troppo alto. I rispondenti del Global Risks Report 2022 del World Economic Forum hanno classificato il fallimento delle azioni per il clima come uno dei rischi più gravi che dovremo affrontare nel prossimo decennio.² E le aziende hanno recepito il messaggio. Sanno di dover affrontare i rischi che il cambiamento climatico comporta per le loro attività e di dover ridurre il proprio impatto ambientale.

Ma quali sono i prossimi passi? Come prepararsi concretamente all'impatto del cambiamento climatico? Vediamo come poter comprendere meglio i rischi che ne derivano e quali azioni intraprendere per mitigarli, per la propria azienda e per il pianeta.