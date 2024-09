Leadership organizzativa IBM riceve il premio Climate Leadership Award per la Leadership organizzativa del 2024

Net Zero Leaders 2024 Forbes ha inserito IBM tra le prime 100 società statunitensi per l'impegno nella riduzione delle emissioni di gas serra e nella transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio entro il 2050

The Best Employers for New Graduates 2024 IBM ha ricevuto il riconoscimento Best Employers for New Graduates da Forbes, a dimostrazione del nostro impegno a investire in programmi di tirocinio e per neolaureati

Best Employers for Diversity 2024 IBM è stato riconosciuto tra i The Best Employers for Diversity del 2024 da Forbes

2024 World's Most Ethical Companies IBM ha ricevuto un riconoscimento da Ethisphere per la sua connessione tra buone pratiche etiche e prestazioni finanziarie

Best Place to Work for Disability Inclusion IBM ha ottenuto il massimo punteggio, ovvero 100 su 100, nel Disability Equality Index (DEI) del 2023

Beautiful Buildings 2023 IBM ha ricevuto il primo premio all'International Green Apple Environment Award for Beautiful Buildings del 2023 per il Thomas J. Watson Research Center di Yorktown Heights, nello Stato di New York

2023 Top Companies for the Environment IBM è tra le prime 10 aziende più performanti a livello ambientale: questo grazie a esclusivi modelli di business pensati per avere un vero impatto positivo, che ci consentono di andare oltre i soliti report e i soliti impegni a favore dell'ecologia

2023 Latin Trade Index Americas Sustainability Award IBM è stata nominata una delle cinque aziende più sostenibili dell'America Latina nel 2023

PRSA 2022 IBM viene nominato PRSA 2022 Anvil Winner per la campagna ESG più efficace