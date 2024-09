Per ottenere lo status di "fabbrica del futuro", le aziende manifatturiere devono adottare pienamente le opportunità offerte dall'Industria 4.0. Tuttavia, quando ci si confronta con asset complessi che presentano cicli di vita diversi, dati eterogenei difficili da collegare e ondate continue di tecnologie all'avanguardia da integrare, il processo decisionale può diventare impegnativo. Ed è qui che entra in gioco un buon sistema di gestione degli asset per il settore manifatturiero.

Da decenni, IBM Maximo Application Suite aiuta settori come quello dei prodotti di consumo e dell'automotive a gestire gli asset e le attività di manutenzione delle linee di produzione tramite la gestione intelligente degli asset degli impianti e una maggiore efficacia complessiva delle attrezzature (OEE). Offre soluzioni di AI e Internet delle cose (IoT) per la gestione degli asset aziendali (EAM), l'asset performance management (APM) e la manutenzione centrata dell'affidabilità (RCM). Maximo si integra con sistemi di gestione aziendale come Enterprise Resource Planning (ERP) e Manufacturing Execution Systems (MES) per aiutarti a connettere i team di manutenzione, ispezione e affidabilità, aumentando al contempo i tassi di correzione al primo tentativo. In questa breve demo, scopri come Maximo può aiutarti a rilevare e correggere i problemi in modo continuo.