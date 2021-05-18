Uno degli aspetti più confusi del "denaro virtuale" sono i diversi termini utilizzati. Il termine ampio che utilizziamo per descrivere tutti gli asset digitali che riguardano il settore finanziario è valuta digitale. La funzionalità delle valute digitali è simile a quella delle valute fisiche. Tuttavia, ci sono dei vantaggi nell'utilizzare la valuta digitale rispetto a quella fisica. Uno di questi vantaggi è la possibilità di effettuare transazioni e trasferire denaro istantaneamente oltre confine con costi e tempi ridotti. Le valute digitali si presentano in varie forme, tra cui valute virtuali, criptovalute e valuta digitale delle banche centrali, di cui parleremo prossimamente.

Se segui le criptovalute dalla loro comparsa (link esterno a ibm.com) nel 2009 o hai recentemente seguito la tendenza di Dogecoin, è importante comprenderne il valore e cosa rende questo asset digitale di grande importanza mentre ci spostiamo verso un settore incentrato sulla finanza decentralizzata. Le criptovalute sono una forma di pagamento che può essere scambiata online con beni e servizi. Molte aziende hanno emesso le proprie valute, spesso chiamate token, e queste possono essere scambiate specificamente per il bene o servizio che l'azienda offre.

Un'analogia è quella dei token arcade o dei token da casinò. Per accedere al bene o al servizio sarà necessario scambiare valuta reale con la criptovaluta. L'attrattiva di sfruttare le criptovalute sta nella sua capacità di funzionare come un titolo indicizzato a un prodotto o servizio specifico. Inoltre, diversi investitori stanno utilizzando questo ruolo come riserva di valore, aprendo nuove opportunità di investimento sia per investitori istituzionali che per quelli retail.