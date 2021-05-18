Bitcoin, token, Ethereum e stable coin, oh mio Dio! Ecco alcuni nomi e frasi che potresti sentire frequentemente quando cerchi di comprendere la classe emergente di asset digitali. CNBC ora indica il prezzo di Bitcoin sul suo ticker, ma cosa significa tutto ciò? E quali sono le differenze?
Trovare risposte chiare sulle definizioni e le funzionalità di ogni Asset digitale è più complicato del previsto. Sia che tu sia di uno studente universitario che vuole capire la mania, sia che tu sia un membro esperto dei vertici aziendali, dalla ricerca indipendente spesso emergono più domande che risposte. Mentre il mio team ed io guidamo molteplici iniziative di asset digitali, abbiamo visto un'opportunità per fornire formazione al pubblico e ai nostri clienti sulle definizioni e le comprensioni chiave degli asset digitali.
Uno degli aspetti più confusi del "denaro virtuale" sono i diversi termini utilizzati. Il termine ampio che utilizziamo per descrivere tutti gli asset digitali che riguardano il settore finanziario è valuta digitale. La funzionalità delle valute digitali è simile a quella delle valute fisiche. Tuttavia, ci sono dei vantaggi nell'utilizzare la valuta digitale rispetto a quella fisica. Uno di questi vantaggi è la possibilità di effettuare transazioni e trasferire denaro istantaneamente oltre confine con costi e tempi ridotti. Le valute digitali si presentano in varie forme, tra cui valute virtuali, criptovalute e valuta digitale delle banche centrali, di cui parleremo prossimamente.
Se segui le criptovalute dalla loro comparsa (link esterno a ibm.com) nel 2009 o hai recentemente seguito la tendenza di Dogecoin, è importante comprenderne il valore e cosa rende questo asset digitale di grande importanza mentre ci spostiamo verso un settore incentrato sulla finanza decentralizzata. Le criptovalute sono una forma di pagamento che può essere scambiata online con beni e servizi. Molte aziende hanno emesso le proprie valute, spesso chiamate token, e queste possono essere scambiate specificamente per il bene o servizio che l'azienda offre.
Un'analogia è quella dei token arcade o dei token da casinò. Per accedere al bene o al servizio sarà necessario scambiare valuta reale con la criptovaluta. L'attrattiva di sfruttare le criptovalute sta nella sua capacità di funzionare come un titolo indicizzato a un prodotto o servizio specifico. Inoltre, diversi investitori stanno utilizzando questo ruolo come riserva di valore, aprendo nuove opportunità di investimento sia per investitori istituzionali che per quelli retail.
Torniamo quindi a dove tutto ebbe inizio. Bitcoin è stata la prima criptovaluta emersa nel 2008. Il token è decentralizzato, il che significa che non esiste una banca centrale o un amministratore che governi il token. La caratteristica rivoluzionaria di bitcoin e di altre criptovalute è la capacità di inviare valuta da peer a peer senza la necessità di intermediari. Questo potrebbe ridurre significativamente i tempi e i costi di qualsiasi transazione di pagamento.
Uno degli argomenti contro l'adozione delle criptovalute nella società e nelle organizzazioni è che la loro volatilità potrebbe danneggiare gli investitori e lo stato di salute di un'azienda. Per mitigare il rischio di volatilità pur beneficiando delle nuove funzionalità della tecnologia, le stable coin sono state introdotte nel 2014 (link esterno al ibm.com) e progettate specificamente per affrontare il problema della volatilità nelle criptovalute.
Le stable coin mantengono la stessa funzionalità degli asset, ma la volatilità si riduce poiché la moneta è garantita da USD o da un'altra valuta fiat. Come puoi vedere, lo spazio degli asset digitali sta maturando e può ora apportare un valore significativo alle applicazioni aziendali in tutti i settori.
Non solo il settore privato sta cercando di utilizzare questa classe di asset emergente, ma anche i governi di tutto il mondo hanno espresso interesse a esplorare la possibilità di implementare una valuta digitale della Banca Centrale (CBDC).
Le discussioni sulla valuta digitale risalgono a ben prima del 2008. Tuttavia, Bitcoin è stata la prima valuta digitale riconosciuta. Con il recente aumento della capitalizzazione di mercato delle valute digitali (link esterno a ibm.com) a oltre 2 trilioni di dollari, le banche centrali stanno iniziando a capire cosa questo potrebbe significare per loro e per l'infrastruttura finanziaria del loro Paese.
Il denaro digitale sta suscitando sempre più interesse in quanto futuro di una società sempre più cashless. Abbiamo visto l'adozione in Paesi che vanno dalla Cina alle Bahamas: l'86% delle banche centrali del mondo (link esterno a ibm.com) stanno esplorando le valute digitali. L'adozione di una CBDC potrebbe significare un uso diffuso di una valuta digitale regolamentata. L'adozione aumenterà significativamente la velocità dei vari processi svolti dalle banche centrali e dal Dipartimento del Tesoro.
Consentire il deposito diretto di denaro nel portafoglio digitale di un individuo consentirà il trasferimento quasi istantaneo di rimborsi fiscali, assegni di stimolo e aiuti di governo. Utilizzare una valuta digitale eliminerebbe anche i costi di coniazione di denaro. Attualmente (link esterno a ibm.com), creare un penny costa 2,06 centesimi, e creare una moneta da cinque centesimi ne costa 7,53, un processo economicamente inefficiente. Infine, la possibilità di configurare le valute digitali limitando l'offerta, bruciando token e altri metodi darà alle banche centrali nuove capacità per la politica monetaria e fiscale.
L'interesse per gli asset digitali da parte del settore pubblico e privato è una dimostrazione di fiducia nel fatto che i leader di governo e di settori sono interessati alla classe di asset emergente. Di recente la Fed ha pubblicato una proposta in base alla quale le nuove banche potrebbero potenzialmente avere accesso diretto ai sistemi di pagamento della Fed.
Inoltre, nel marzo 2021, Stephen Lynch e Patrick McHenry hanno presentato una legislazione bipartisan (link esterno a ibm.com) che prevedeva la formazione di un gruppo di lavoro per valutare l'attuale framework legale e normativo riguardante gli asset digitali statunitensi. L'introduzione di questa legislazione è fondamentale nel percorso verso l'adozione di massa degli asset digitali.
Inoltre, è un riflesso del fatto che un numero crescente di funzionari governativi comprende che la regolamentazione e una comprensione più profonda della tecnologia sono necessarie per consolidare gli Stati Uniti come leader nell'innovazione.
Questo è un momento entusiasmante nel settore degli asset digitali e l'interesse del governo in questa tecnologia significa che siamo sull'orlo di ogni cittadino e organizzazione che utilizza la valuta digitale.
