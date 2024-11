Che cos'è un chip AI?

Esistono diversi tipi di chip AI, che variano sia nel design che nello scopo:

GPU

Le unità di elaborazione grafica (GPU) sono circuiti elettronici progettati per velocizzare la computer grafica e l'elaborazione delle immagini su vari dispositivi, tra cui schede video, schede madre, telefoni cellulari e personal computer (PC).

Sebbene siano stati inizialmente costruiti per scopi grafici, i chip GPU sono diventati indispensabili nell'addestramento dei modelli AI grazie alle loro capacità di elaborazione parallela. In genere, gli sviluppatori collegano più GPU allo stesso sistema AI, in modo da poter beneficiare di una potenza di elaborazione ancora maggiore.

FPGA

I field programmable gate array (FPGA) sono chip AI programmabili e su misura che richiedono conoscenze di riprogrammazione avanzate. A differenza di altri chip AI, che sono spesso costruiti appositamente per un'applicazione specifica, gli FPGA hanno un design unico che presenta una serie di blocchi logici interconnessi e configurabili. Gli FPGA sono riprogrammabili a livello hardware, consentendo un livello di personalizzazione più elevato.

NPU

Le unità di elaborazione neurale (NPU) sono chip AI creati appositamente per il deep learning e le reti neurali e per i grandi volumi di dati che questi workload richiedono. Le NPU possono elaborare grandi quantità di dati più velocemente di altri chip ed eseguire varie attività di AI come il riconoscimento delle immagini e le funzionalità NLP per applicazioni popolari come ChatGPT.

ASIC

I circuiti integrati per applicazioni specifiche (ASIC) sono chip costruiti su misura per le applicazioni AI e non possono essere riprogrammati come gli FPGA. Tuttavia, poiché sono costruiti con un unico scopo, che spesso è l'accelerazione dei workload di AI, in genere superano le loro controparti più generiche.