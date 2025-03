Il futuro dell'intelligenza artificiale

Fin dall'inizio, l'AI generativa è in continua evoluzione. Abbiamo già visto sviluppatori come OpenAI e Meta abbandonare i modelli di grandi dimensioni per includerne di più piccoli e meno costosi, migliorando i modelli di AI in modo che possano fare lo stesso o di più utilizzando meno risorse. La Prompt Engineering sta cambiando man mano che modelli come ChatGPT diventano più intelligenti e in grado di comprendere meglio le sfumature del linguaggio umano. Poiché gli LLM vengono formati su informazioni più specifiche, possono fornire competenze approfondite per settori specializzati, diventando agenti sempre attivi pronti ad aIutare a completare le attività.

L'AI non è un fuoco di paglia. Non è una fase. Oltre 60 paesi hanno sviluppato strategie nazionali di AI per sfruttare i benefici dell'AI mitigando i rischi. Ciò significa investimenti sostanziali in ricerca e sviluppo, revisione e adattamento dei framework pertinenti e garanzia che la tecnologia non decimi il mercato del lavoro equo e la cooperazione internazionale.

Sta diventando più facile per gli esseri umani e le macchine comunicare, consentendo agli utenti dell'AI di ottenere di più con maggiore competenza. Si prevede che l'AI aggiungerà 4,4 trilioni di dollari all'economia globale attraverso l'esplorazione e l'ottimizzazione continua.