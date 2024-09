Ti diamo il benvenuto nell'era della creazione di valore con l'AI. Tuttavia, il valore di una tecnologia dipende dal valore dell'ecosistema di cui è alla base. Le aziende che cercano di incorporare l'AI generativa nei propri workflow devono affrontare sfide in termini di inferenza dei costi, affidabilità dell'AI, efficienza energetica, portabilità e capacità di sfruttare i dati aziendali in modo efficace e sicuro. Per affrontare queste sfide è necessaria non solo l'innovazione, ma anche il giusto tipo di strategia aziendale per l'AI, costruita sulla forza collettiva di una comunità AI aperta e sana. Unisciti a Darío Gil, SVP e Director of Research di IBM, per scoprire le tecnologie di IBM più recenti progettate per scalare l'AI aziendale e scoprire come pianificare una strategia aziendale di AI vincente.

Relatori:

o Dr. Darío Gil, Senior Vice President and Director of Research, IBM