IBM annuncia la disponibilità di diversi modelli Llama 3.2 su watsonx.ai, lo studio enterprise di IBM per gli sviluppatori di AI, in seguito al lancio della raccolta Llama 3.2 di modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) multilingue pre-addestrati e ottimizzati per le istruzioni presso MetaConnect in data odierna.

In particolare, Llama 3.2 segna la prima incursione di Meta nell'AI multimodale: il rilascio include due modelli, nelle dimensioni 11B e 90B, in grado di ricevere immagini come input. I modelli Llama 3.2 90B Vision e 11B Vision personalizzati in base alle istruzioni sono immediatamente disponibili su watsonx.ai tramite SaaS.

Su watsonx.ai sono arrivati anche i modelli Llama più piccoli realizzati fino ad oggi: due LLM con ingresso e uscita testo nelle dimensioni 1B e 3B. Tutti i modelli Llama 3.2 supportano contesti di lunghezza elevata (fino a 128K token) e sono ottimizzati per un'inferenza rapida ed efficiente con attenzione alle query raggruppate. Meta ha specificato che sono ufficialmente supportate le lingue inglese, tedesco, francese, italiano, portoghese, hindi, spagnolo e tailandese, ma fa notare che Llama 3.2 è stato addestrato su altre lingue oltre a queste 8 e gli sviluppatori potrebbero mettere a punto i modelli Llama 3.2 per tali lingue.

Queste ultime aggiunte di Meta si uniscono all'ampia libreria di foundation model disponibili in watsonx.ai, in linea con la strategia aperta e multi-modello di IBM verso l'AI generativa

“Rendendo disponibili i nostri ultimi modelli Llama 3.2 su watsonx, un bacino molto più ampio di aziende potrà trarre beneficio da queste innovazioni e implementare i nostri nuovi modelli senza problemi, alle proprie condizioni e in ambienti hybrid cloud", afferma Ahmad Al-Dahle, Head of GenAI, Meta. “In Meta riteniamo essenziale adattare le soluzioni AI alle esigenze specifiche di ogni organizzazione e potenziarle per scalare le implementazioni Llama con facilità. La nostra partnership con IBM, un'organizzazione che condivide il nostro impegno per apertura, sicurezza, fiducia e trasparenza, ci permette di fare proprio questo."

Continua a leggere per maggiori dettagli sulla collezione Llama 3.2, incluse nuove funzionalità multimodali, nuove opportunità di implementazione su dispositivi mobili e altri dispositivi edge, caratteristiche di sicurezza aggiornate e altro ancora.