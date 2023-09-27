Un tempo sembrava che l'ideale fosse avere un LLM il più grande possibile, ma ora le aziende si stanno rendendo conto che possono essere esageratamente costosi in termini di ricerca e innovazione. In risposta, un ecosistema di modello open source ha iniziato a mostrarsi promettente e a mettere in discussione il modello di business LLM.

Trasparenza e flessibilità

Le aziende che non dispongono di talenti interni per il machine learning possono utilizzare LLM open source che offrono trasparenza e flessibilità, all'interno della propria infrastruttura, sia nel cloud che on-premise. Ciò dà loro il pieno controllo dei propri dati e significa che le informazioni sensibili rimangono all'interno della loro rete. Tutto ciò riduce il rischio di fuga di dati o di accesso non autorizzati.

Un LLM open source offre trasparenza su come funziona, sulla sua architettura, sui dati e le metodologie di formazione e su come si usa. Essere in grado di ispezionare il codice e avere visibilità sugli algoritmi consente di aumentare la fiducia di un'azienda, agevola gli audit e aiuta a garantire la conformità etica e legale. Inoltre, l'ottimizzazione efficiente di un LLM open source può ridurre la latenza e aumentare le prestazioni.

Riduzione dei costi

In genere sono molto meno costosi nel lungo termine rispetto agli LLM proprietari perché non prevedono costi di licenza. Tuttavia, il costo di gestione di un LLM include i costi dell'infrastruttura on-premise o cloud e in genere comportano un costo iniziale di implementazione significativo.

Caratteristiche aggiunte e contributi della community

Gli LLM pre-addestrati e open source consentono una messa a punto precisa. Le aziende possono aggiungere all'LLM caratteristiche utili per il loro uso specifico, e gli LLM possono anche essere addestrati su set di dati specifici. Apportare queste modifiche o specifiche su un LLM proprietario comporta la collaborazione con un fornitore e costa tempo e denaro.

Mentre gli LLM proprietari implicano che un'azienda deve fare affidamento su un unico fornitore, uno open source consente all'azienda di utilizzare al meglio i contributi della comunità, diversi fornitori di servizi e possibilmente team interni per gestire aggiornamenti, sviluppo, manutenzione e supporto. L'open source consente alle aziende di sperimentare e utilizzare i contributi di persone con prospettive diverse, portando a soluzioni che consentano alle aziende di rimanere all'avanguardia della tecnologia. Inoltre, offre alle aziende che utilizzano LLM open source un maggiore controllo sulla propria tecnologia e sulle decisioni relative al modo in cui la utilizzano.