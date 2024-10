Che cos'è il no-code?

Utilizza interfacce visive e strumenti drag and drop che consentono agli utenti non esperti di creare software funzionali con poca o nessuna conoscenza di programmazione.

Il potere dello sviluppo no-code sta nella sua capacità di democratizzare la creazione di software e consentire agli utenti business di sviluppare rapidamente soluzioni su misura per le loro esigenze specifiche. Prendiamo in esempio un team di marketing che sta cercando di creare un'app per sondaggi sui clienti. Utilizzando una piattaforma no-code, il team è in grado di assemblare l'app in ore anziché settimane trascinando moduli come campi di domanda, pulsanti e strumenti per la raccolta dati su una tela visiva.

Le piattaforme no-code utilizzano interfacce drag and drop, workflow visivi e componenti predefiniti per consentire agli utenti non esperti (chiamati anche citizen developers o business technologists) di progettare, creare, testare e lanciare soluzioni personalizzate senza coinvolgere l'IT.

Questo approccio rapido allo sviluppo di applicazioni accelera la prototipazione e l'implementazione delle applicazioni, consentendo alle aziende di testare idee e implementare soluzioni a velocità senza precedenti. Promuove risposte rapide alle esigenze del mercato, riduce i costi di sviluppo e l'onere per i team IT e libera risorse tecniche per progetti più complessi. Di conseguenza, le aziende possono innovare più rapidamente e adattarsi in modo più efficiente al mutare delle esigenze.

Lo sviluppo no-code ridefinisce il landscape tecnologico mettendo gli strumenti di sviluppo nelle mani di utenti business con competenze tecniche limitate. L'analista di settore Gartner prevede che il 70% delle nuove applicazioni sarà sviluppato con tecnologie low-code/no-code entro il 2025, rispetto a meno del 25% nel 2020 (link esterno a ibm.com).

Questo cambiamento promuove una cultura dell'innovazione a tutti i livelli dell'organizzazione, dal marketing alle operazioni. Dal momento che le aziende avvertono sempre più l'esigenza di digitalizzare i workflow e automatizzare i processi, le piattaforme no-code offrono una soluzione scalabile ed economica. Questi strumenti aiutano i leader aziendali a raggiungere i loro obiettivi di trasformazione digitale senza la necessità di competenze avanzate di programmazione o risorse tecniche aggiuntive.