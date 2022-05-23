Uso limitato di codice e no-code a confronto: qual è la differenza?

Esiste una notevole sovrapposizione tra i due approcci (aggravata dal posizionamento confuso dei fornitori di piattaforme low-code e no-code), nonostante le sottili differenze di funzionalità tra le loro soluzioni. Tuttavia, ci sono importanti differenze da considerare:

Utenti target

Il low-code è rivolto agli sviluppatori professionisti per evitare di replicare il codice di base e per creare spazio per gli aspetti più complessi dello sviluppo che portano all'innovazione e alla ricchezza dei set di funzionalità. Automatizzando gli aspetti standard della codifica e adottando un approccio indipendente dalla sintassi, esso consente la riqualificazione degli sviluppatori e l'espansione del pool di talenti.

Il no-code, d'altro canto, è rivolto agli utenti business che hanno una vasta conoscenza del settore e potrebbero anche essere un po' esperti di tecnologia, ma non sono in grado di scrivere codice manualmente. È ottimo anche per i team ibridi con utenti business e sviluppatori di software, oppure per i proprietari di piccole imprese e i team non IT, come HR, finanza e legale.

Casi d'uso

Il no-code si presta bene alle app front-end che possono essere progettate rapidamente tramite interfacce drag and drop. Buone candidate sono le app che utilizzano l'Interfaccia utente per estrarre i dati dalle fonti e che fanno report, analizzano, importano ed esportano i dati.

Inoltre, il no-code è ideale per sostituire le monotone attività amministrative come i report basati su Excel utilizzati dai team aziendali. Tali progetti non vengono facilmente considerati prioritari dall'IT, ma potrebbero essere un vero toccasana per i team aziendali. Esso adatto anche per app interne che non comportano il peso di funzionalità estese e per app aziendali su piccola scala con un budget di sviluppo inferiore.

Il low-code, con una libreria di componenti esaustiva, può essere esteso ad applicazioni con logica aziendale complessa e scalabile a livello aziendale. Inoltre, per integrarsi con altre app e API esterne, connettersi a più fonti di dati e creare sistemi con protezioni di sicurezza che necessitano dell'obiettivo IT, l'uso limitato di codice è un'alternativa migliore del no-code.

Velocità

Il low-code richiede più formazione e tempo per l'integrazione, lo sviluppo e l'implementazione, poiché offre maggiori opportunità di personalizzazione. Ma è comunque molto più veloce dello sviluppo tradizionale.

Il no-code, essendo altamente configurabile e completamente plug-and-play, richiede meno tempo per essere sviluppato rispetto al low-code. Anche il tempo di test è ridotto perché il rischio di potenziali errori normalmente introdotti dalla codifica manuale è minimo. In questo caso, si tratta di garantire che le configurazioni e il flusso di dati siano impostati correttamente.

Sistemi aperti e chiusi a confronto

Il low-code è un sistema aperto che consente ai suoi utenti di estendere le funzionalità tramite codice. Ciò significa maggiore flessibilità e riutilizzabilità. Ad esempio, gli utenti possono creare plug-in e connettori di origine dati personalizzati per adattarli ai loro casi d'uso e riutilizzarli in un secondo momento. Ma vale la pena notare che gli aggiornamenti e le patch più recenti delle LCAP devono essere testati con il codice introdotto manualmente.

Il no-code è un sistema più chiuso che può essere esteso solo tramite set di funzionalità basati su modelli. Ciò significa casi d'uso limitati e accesso a plugin e integrazioni boilerplate, ma è più facile garantire la compatibilità con le versioni precedenti poiché non c'è codice scritto manualmente che potrebbe compromettere le versioni future delle NCDP.

Rischio di shadow IT

Sebbene questo sia un problema sia per le piattaforme low-code che no-code, il rischio di shadow IT è maggiore con le piattaforme no-code, che richiedono poco o quasi nessun intervento da parte dei team IT. Ciò potrebbe comportare un'infrastruttura parallela non monitorata attentamente, con conseguenti vulnerabilità di sicurezza e debito tecnico.

Tuttavia, il fatto che il low-code sia ancora gestito dai team IT può contribuire a garantire una governance e un controllo migliori.

Gamma architettonica

Il low-code ha un punteggio migliore rispetto al no-code nel supporto alla scalabilità e alla compatibilità multipiattaforma. L'aggiunta di plug-in e codice personalizzato apre la possibilità di una gamma più ampia di implementazioni e di lavorare con più piattaforme.

Il no-code ha una minore estensibilità e un potenziale limitato nel collegamento ai sistemi legacy o nell'integrazione con altre piattaforme. Pertanto, si rivolge a un insieme ristretto di casi d'uso e ha una ridotta capacità di scalabilità.