Il team ha ricercato diversi fornitori. Tuttavia, molti non avevano rappresentanti locali e, quando li avevano, si trattava di piccoli uffici che vendevano licenze, con un'assistenza scarsa se non inesistente. Inoltre, i costi delle soluzioni erano troppo alti rispetto alle aspettative del team di Lojacorr.

Quindi hanno trovato la soluzione IBM® Robotic Process Automation (RPA). "Uno dei motivi principali per cui abbiamo scelto IBM è stato il servizio clienti", afferma Ribeiro. “Ci ha dato la fiducia necessaria per andare avanti”.

Il team ha apprezzato il fatto che la soluzione ricorresse al software IBM RPA Studio, che può essere utilizzato internamente per creare i propri bot. Inoltre, hanno scoperto che si trattava di una soluzione più conveniente rispetto ad altre sul mercato.

Questo aspetto risolveva il tema della tecnologia, ma a Ribeiro serviva ancora il consenso degli utenti per risolvere il problema dell'esecuzione. Gli stakeholder dell'azienda dovevano comprendere il percorso di automazione. "Mancava la fiducia nell'automazione e nel fatto che ci avrebbe aiutato a raggiungere gli obiettivi di efficienza e affidabilità", spiega.

Per superare queste sfide, il suo team ha cercato di individuare chi sarebbe stato interessato dall'automazione e come avrebbe potuto entrare a far parte del processo. "Sono stati coinvolti in tutte le fasi, dalla mappatura al processo decisionale", afferma. "Li abbiamo resi partecipi".

Il primo progetto RPA era incentrato sul monitoraggio delle informazioni relative alle assicurazioni che erano riportate nei siti web delle compagnie assicurative. I progetti successivi monitoravano gli inadempimenti e le notifiche legate alle assicurazioni. In entrambi i casi i risultati sono stati eccellenti.

“Con RPA, i team interni e i clienti hanno notato l'entità della crescita e la velocità e l’agilità con cui le informazioni venivano rese disponibili. Hanno iniziato a comprendere il ruolo dell’automazione”, afferma Ribeiro. "Hanno anche appreso nuove competenze e osservato le nuove opportunità offerte dall'automazione."

Dopo tali successi, il team ha deciso di creare dei bot. Il team locale di IBM li ha formati, mentre i dipendenti di Lojacorr hanno sviluppato l'automazione con gli strumenti low-code di RPA Studio. Poiché i bot richiedono pochissima esperienza di scrittura di codice, in molti sono stati in grado di creare i propri.

Il team di Ribeiro ora è in grado di creare bot per automatizzare processi manuali ripetitivi la cui risoluzione era prima affidata a terze parti. Questi processi un tempo generavano stress nei dipendenti, ma ora apportano agilità al team. "Siamo anche in grado di pensare a nuovi modi di lavorare", afferma. “E possiamo reinventare vecchi processi che, a causa dei modelli tradizionali, limitavano la nostra creatività quando volevamo utilizzare solo operazioni umane”. E con l’automazione, l’azienda può fare tutto questo senza assumere così tante persone.