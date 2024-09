Cosa sono le regole di business?

Per aiutare le organizzazioni a rimanere reattive e agili, il software di automazione dei processi decisionali consente di gestire le regole di business indipendentemente dagli altri processi di business computing. In particolare, i sistemi di gestione delle regole di business (BRMS) sono in grado di automatizzare la creazione e l'implementazione della logica di business in tempo reale senza dipendenze da altre applicazioni e processi, in modo che nell'intera azienda possa essere facilmente condiviso un unico repository di logica decisionale.

Strumenti comuni per la definizione e la gestione della logica decisionale e un ambiente di runtime comune consentono sia agli sviluppatori che alle parti interessate con background meno tecnici di implementare e modificare in modo efficiente processi decisionali automatizzati. Consentono inoltre di applicare in modo coerente delle serie di regole complesse in ambienti di grandi dimensioni.

Un motore di regole di business trasforma una o più regole di business in una logica di business adatta ad un ambiente di produzione di runtime. Oggi, la maggior parte dei motori di regole di business è integrata in soluzioni BRMS su larga scala che possono essere integrate in architetture orientate ai servizi o basate su microservizi. I moderni BRMS spesso impiegano sistemi esperti di machine learning o basati su regole per ottimizzare il processo decisionale, migliorare l'esperienza del cliente e facilitare delle operazioni più fluide.