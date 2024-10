La catena di farmacie e di negozi di prodotti per la salute e la bellezza necessitava di un ammodernamento infrastrutturale per soddisfare le mutevoli esigenze del mondo dell'e-commerce. Boots ha collaborato con IBM per trasferire i programmi legacy su IBM® Cloud e ha utilizzato la piattaforma container Red Hat® OpenShift® su IBM Cloud per creare, replicare e testare l'ambiente digitale.

L'infrastruttura modernizzata ha permesso a Boots di gestire con facilità grandi eventi di vendita, come il Black Friday, e importanti lanci di prodotti. Inoltre, la trasformazione ha migliorato la funzione di ricerca del sito e le funzioni personalizzate per mettere in mostra i prodotti.