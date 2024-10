C'è stato un rapido spostamento verso un uso onnipresente dell'AI. Le prime iterazioni dell'e-commerce utilizzavano l'intelligenza artificiale tradizionale in gran parte per creare campagne di marketing dinamiche (link esterno a ibm.com), migliorare l'esperienza di acquisto online o il triage delle richieste dei clienti. Oggi le funzionalità avanzate della tecnologia incoraggiano un'adozione diffusa. L'AI può essere integrata in ogni touchpoint del percorso commerciale. Secondo un recente rapporto dell'IBM Institute for Business Value, metà degli amministratori delegati sta integrando l'AI generativa in prodotti e servizi. Nel frattempo, il 43% utilizza la tecnologia per prendere decisioni strategiche informate.

Ma i clienti non sono ancora del tutto convinti. La fluidità dell'AI è cresciuta insieme al lancio di ChatGPT e di assistenti virtuali come Alexa di Amazon. Tuttavia, poiché le aziende di tutto il mondo stanno rapidamente adottando la tecnologia per potenziare i processi, dal merchandising alla gestione degli ordini, ci sono dei rischi. Fallimenti di grande risonanza e costose controversie rischiano di inasprire l'opinione pubblica e indebolire la promessa di una tecnologia commerciale basata sull'AI generativa.

L'impatto dell'AI generativa sul landscape dei social media riceve occasionalmente cattiva pubblicità (link esterno a ibm.com). La disapprovazione dei brand o dei rivenditori che utilizzano l'AI raggiunge il 38% tra le generazioni più anziane, il che impone alle aziende di lavorare di più per conquistare la loro fiducia.

Un report dell'IBM Institute of Business Value ha rilevato che c'è un enorme margine di miglioramento nell'esperienza del cliente. Solo il 14% dei consumatori intervistati si è detto "soddisfatto" della propria esperienza di acquisto di prodotti online. Un terzo dei consumatori ha trovato l'esperienza con l'assistenza clienti e i chatbot che utilizzano l'elaborazione naturale del linguaggio (NLP) così deludente da non voler più interagire con questa tecnologia. E la centralità di queste esperienze non è limitata ai fornitori B2C. Oltre il 90% degli acquirenti aziendali afferma che l'esperienza cliente di un'azienda è importante quanto ciò che vende (link esterno a ibm.com).

Le implementazioni mal gestite della tecnologia di intelligenza artificiale tradizionale o generativa nel commercio, come l'implementazione di modelli di deep learning addestrati su dati inadeguati o inappropriati, portano a esperienze negative che alienano sia i consumatori che le aziende.

Per evitare ciò, è fondamentale che le aziende pianifichino e progettino attentamente iniziative di automazione intelligente che diano priorità alle esigenze e alle preferenze dei propri clienti, siano essi consumatori o acquirenti B2B. In questo modo, i brand possono creare esperienze di acquisto personalizzate contestualmente pertinenti, fluide e prive di attriti, in grado di promuovere la fidelizzazione e la fiducia dei clienti.

Questo articolo esplora quattro casi d'uso trasformativi per l'AI nel commercio che stanno già migliorando il customer journey, in particolare nelle componenti del business dell'e-commerce e della piattaforma di e-commerce dell'esperienza omnichannel complessiva. Inoltre, si discute di come le aziende lungimiranti possano integrare efficacemente gli algoritmi di AI per inaugurare una nuova era di esperienze commerciali intelligenti sia per i consumatori che per i marchi. Ma nessuno di questi casi d'uso esiste a sé stante. Nel futuro del commercio, ogni caso d'uso interagisce in modo olistico per trasformare il customer journey da un punto all'altro, per i clienti, per i dipendenti e per i loro partner.