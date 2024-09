Per molti versi, Arnault è il leader ideale per questa svolta platinata.

A soli 25 anni, quando è stato nominato al massimo incarico nel giugno 2020, Arnault aveva già guidato la strategia digitale e lo sviluppo degli smartwatch nei tre anni precedenti. Aveva già un'apprezzamento duraturo per i valori e le tradizioni delle case di lusso mondiali, essendo cresciuto nella famiglia Arnault, che controlla LVMH, il conglomerato del lusso che include TAG Heuer. Allo stesso tempo, Arnault è un giovane Millennial digitale e attento ai social, in grado cioè di comprendere i gusti e le tendenze della sua generazione.

Si tratta di incontrare i consumatori contemporanei là dove si trovano: online e in movimento, in viaggio e a caccia di like in un rapporto quotidiano con gli amici e i marchi che apprezzano di più.

Il desiderio di essere più digitali ha rappresentato un cambiamento netto rispetto alla storica dipendenza di TAG Heuer dai partner di vendita al dettaglio.

"Volevamo promuovere le vendite dirette ai consumatori, in particolare l'e-commerce, rafforzando al contempo il nostro rapporto con questi clienti", afferma Beatrice Goasglas, Vicepresidente per l'Esperienza digitale e dei consumatori di TAG Heuer. "E, parallelamente, volevamo farlo alimentando la nostra rete mondiale di rivenditori già esistente e molto apprezzata, che ha già stabilito queste connessioni come parte delle proprie competenze."

Per anni, TAG Heuer ha utilizzato Salesforce CRM per gestire i rapporti con i rivenditori e altri partner business-to-business. Nel momento in cui ha intrapreso la sua strategia di trasformazione dei consumatori, la leadership dell'azienda orologiera in Svizzera e in Francia ha deciso che sarebbe stato più efficace sfruttare la piattaforma cloud di Salesforce anche per il coinvolgimento dei consumatori.

Per aiutare a gestire sia il lato tecnico che quello esperienziale dell'equazione Salesforce, nel 2017 TAG Heuer si è avvalsa della consulenza di IBM iX® per la trasformazione digitale globale e la progettazione dell'esperienza del cliente, grazie alla sua esperienza combinata nell'integrazione di Salesforce, nel design thinking e nella conoscenza del settore retail.

"Abbiamo deciso di adottare un approccio cross-cloud su Salesforce per via di tutte le possibilità di trasformazione: e-commerce, marketing automation, integrazione, customer care, dati e analisi", afferma Alexandre Regard, IT Digital Manager di TAG Heuer. “Alla fine, tutti i reparti saranno collegati.”