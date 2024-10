L'implementazione dell'AI nel CRM non è priva di sfide. L'IBM Institute for Business Value rileva che, sebbene il 78% dei dirigenti affermi che la propria organizzazione ha un approccio per l'applicazione dell'AI generativa alle esperienze dei clienti e dei dipendenti, la maggior parte sta ancora cercando di capire come garantire una qualità costante. Più della metà (56%) riferisce di non avere un processo per rivedere i risultati dell’AI generativa e risolvere i problemi. Ecco alcuni esempi:

Tempo: la configurazione iniziale di un'AI in un sistema CRM può richiedere molto tempo a seconda delle dimensioni dell'organizzazione e delle esigenze specifiche dell'azienda. Affinché le cose funzionino senza intoppi nell'implementazione, è necessaria un'interazione efficace con il team. Un altro aspetto è quello dei prezzi. Più complessa è l'AI nel sistema CRM, più soldi l'azienda potrebbe spendere per configurare la tecnologia.

Cybersecurity: la strada per un servizio clienti di qualità passa attraverso la manutenzione dei dati esterni e l'inserimento dei dati interni. Gran parte di questi sono dati personali sensibili dei clienti e devono essere contenuti in modo sicuro e raccolti solo in conformità con la legge. I clienti devono inoltre sapere che i loro dati vengono utilizzati e memorizzati per lo scopo previsto per il quale sono stati raccolti.

Un equilibrio tra AI e servizi umani: L'AI CRM può diventare altamente automatizzato e ridurre il contatto umano. I clienti possono quindi sentirsi disconnessi dall'azienda e perdere l'interazione personale che avevano una volta con un servizio clienti tradizionale. Pertanto, è importante che l'organizzazione ricordi ai clienti che il robot serve per assistenza informativa e non per fornire realmente supporto.