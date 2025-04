Nell'ambito di un progetto in più fasi, Bouygues Telecom ha collaborato con IBM Consulting per trasformare le operazioni del suo call center attraverso funzionalità di AI generativa enterprise-ready. Prima di questa fase, la società di telecomunicazioni europea ha collaborato con IBM per scalare le sue prime quattro app AI cloud-native sul cloud Amazon Web Services (AWS), un partner dell'ecosistema IBM.

Nonostante gli 8 milioni di conversazioni tra clienti e agenti, ricche di insight, gli agenti di questa società di telecomunicazioni erano in grado di acquisire solo una parte delle informazioni nei sistemi di gestione delle relazioni con i clienti (CRM). Inoltre, non avevano tempo per leggere completamente le trascrizioni automatiche delle chiamate precedenti. IBM Consulting ha utilizzato dei foundation model per riassumere automaticamente le chiamate ed estrarre gli argomenti trattati, aggiornando velocemente il CRM con insight fruibili. Questa innovazione ha portato a una riduzione del 30% delle operazioni pre-chiamata e post-chiamata e si prevede un risparmio di più di 5 milioni di dollari grazie ai miglioramenti operativi annuali.

In un altro caso, il Lloyds Banking Group aveva difficoltà a soddisfare le esigenze dei clienti con l'applicazione web e mobile esistente. Dopo poche settimane, il team di data scientist, consulenti UX e consulenti di strategia di IBM ha creato un proof of concept (POC) per dimostrare che gli LLM potevano migliorare l'esperienza dell'assistente virtuale riducendo le ricerche non riuscite, migliorando le prestazioni degli assistenti virtuali e personalizzando le prestazioni di ricerca per i propri clienti. La soluzione LLM implementata ha portato a una riduzione dell'80% del lavoro manuale e a un aumento dell'85% della precisione nella classificazione delle conversazioni classificate in modo sbagliato.