Il numero crescente di aziende nel mondo ha reso ancora più difficile per i brand ottenere e fidelizzare i clienti. Ecco perché i programmi fedeltà e di ricompensa saranno una tendenza significativa per il prossimo anno. Questi tipi di programmi incentivano i clienti a restare e, in alcuni casi, portano anche nuovi clienti. I programmi tipici offrono sconti, rimborsi e talvolta anche piccoli omaggi.



Si tratta di incentivi che fanno sentire i clienti visti e apprezzati per la loro attività, il che li rende più propensi a raccomandare quel marchio agli amici, a condividere la loro esperienza sui social media e a partecipare alle promozioni. Al giorno d'oggi i clienti sono inondati di opzioni e sono molto più propensi a scegliere quella migliore. Utilizzando strumenti di coinvolgimento abbinati a tecnologie basate sull'AI, le organizzazioni possono scoprire cosa motiva i loro clienti e usarle queste conoscenze per costruire programmi di fedeltà personalizzati e ponderati.

