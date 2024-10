Cos'è il CSAT e come si calcola

Per calcolare un punteggio CSAT, si sommano le risposte positive (valutazioni da 4 o 5 su 5, o dell'80-100%), si dividono per il numero totale di risposte raccolte, quindi si moltiplica per 100. La cifra risultante è la percentuale complessiva di clienti soddisfatti del prodotto o dei servizi dall'organizzazione.



Un'indagine CSAT può essere eseguita in qualsiasi momento di un percorso del cliente, ad esempio durante il processo di vendita o durante l'utilizzo di un prodotto. Può fornire un feedback su un'interazione con il cliente in più punti di contatto, in tempo reale.