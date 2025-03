Che cos'è la Contact Center AI?

Esistono diversi modi in cui i contact center utilizzano l'AI per migliorare l'efficacia e l'efficienza delle operazioni.

Chatbot rivolti ai clienti: le organizzazioni possono alleviare la pressione sul call center consentendo ai clienti di inviare le proprie domande a bot e agenti virtuali basati su AI che forniscono risposte intelligenti. Questo tipo di coinvolgimento del cliente basato su AI allevia la pressione sui rappresentanti del call center gestendo online le domande più semplici.

Sistema automatico di risposta vocale (IVR): le organizzazioni possono utilizzare la tecnologia del sistema telefonico automatico chiamato sistema automatico di risposta vocale (IVR), in cui i chiamanti richiedono informazioni attraverso input vocali o di menu. Questa tecnologia utilizzava storicamente un'interfaccia multifrequenza dual-tone (DTMF) per produrre messaggi preregistrati o tecnologia text-to-speech. L'AI, e in particolare la tecnologia PNL, può aumentare i modi in cui i chiamanti possono interagire con i computer al telefono. I sistemi IVR basati sull'AI possono comprendere e rispondere meglio alle richieste in tempo reale.

Intelligent call routing (ICR): le organizzazioni necessitano di un modo per inviare chiamate specifiche ai rappresentanti del servizio clienti giusti, oppure per continuare a fornire assistenza tramite un sistema IVR o altri sistemi automatizzati. I sistemi ICR utilizzano algoritmi addestrati sui dettagli del chiamante per inviare richieste all'agente giusto. Può essere particolarmente utile per le organizzazioni che offrono servizi o prodotti specializzati, in cui determinati agenti vengono addestrati in aree di interesse specifiche. Il primo rappresentante può già aiutare il cliente in linea anziché di doverlo trasferire a un altro rappresentante.

Analisi del sentiment: l'AI può aiutare le organizzazioni a capire meglio cosa pensano i clienti dei loro prodotti o servizi. L'AI può aiutare a comprendere il linguaggio utilizzato nelle interazioni con i clienti per capire se i clienti sono soddisfatti o meno del supporto ricevuto. Le organizzazioni possono analizzare tutto, inclusi social media, e-mail, moduli di feedback, trascrizioni delle chiamate dei clienti, chat, recensioni online e commenti lasciati nelle knowledge base. L'analisi del sentiment aiuta le organizzazioni a offrire un'ottima esperienza ai clienti e a migliorare la reputazione del brand.

Assistenza in tempo reale: questa tecnologia estrae informazioni dalle conversazioni con i clienti in tempo reale, tramite analisi vocali o PNL, fornendo ai rappresentanti del servizio clienti informazioni chiave. Ad esempio, un cliente può discutere di un problema riguardante un'impostazione che si è già presentato in passato. Gli strumenti AI possono identificare questa lamentela comune e fornire indicazioni sui feedback che sono stati utili in passato.