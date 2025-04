Esplorare i problemi di privacy nell'era dell'AI

Anche quando i dati vengono raccolti con il consenso degli individui, i rischi per la privacy persistono se i dati vengono utilizzati per scopi diversi da quelli inizialmente indicati. "Stiamo vedendo dati come un curriculum o una fotografia che abbiamo condiviso o pubblicato per uno scopo riutilizzati per l'addestramento dei sistemi di AI, spesso a nostra insaputa o senza il nostro consenso", ha detto King. In California, ad esempio, una ex paziente chirurgica avrebbe scoperto che le foto relative alle sue cure mediche erano state utilizzate in un set di dati di addestramento per l'AI. La paziente ha affermato di aver firmato un modulo di consenso affinché il suo medico scattasse le foto, ma non che fossero incluse in un set di dati.3