Che cos'è un'impronta digitale?

L'impronta digitale di un'azienda può renderla obiettivo di attacchi informatici. Le grandi quantità di dati personali raccolti attirano l'attenzione degli hacker, che possono ottenere ricchi guadagni lanciando attacchi ransomware per tenere i dati in ostaggio e minacciando di venderli sul dark web.

A volte può capitare anche che un'azienda si attiri le ire degli hacktivisti o degli hacker legati a specifici governi nazionali, quando ad esempio utilizza le piattaforme online per prendere posizione su argomenti politici.

Quanto più estesa è l'impronta, tanto più l'azienda è esposta agli attacchi informatici. Tutti i dispositivi e le app della rete aziendale connessi a Internet sono potenziali vettori di attacco. In più, gli asset e le attività dei fornitori espongono l'organizzazione agli attacchi che riguardano la sua supply chain.

Gli hacker possono inoltre utilizzare le impronte personali dei dipendenti per violare la rete, ad esempio sfruttando i dettagli personali condivisi sui social media per creare truffe di spear phishing e compromissione della posta elettronica aziendale altamente mirate. Anche i dettagli che sembrano innocui, come il numero di telefono di un dipendente, possono dare agli hacker un punto d'appoggio. Se per di più i dipendenti adottano una scarsa igiene delle password, ad esempio quelli che utilizzando le stesse password per più scopi o che non le cambiano regolarmente, spianeranno la strada agli hacker intenzionati a rubare le password e accedere alla rete in maniera non autorizzata.