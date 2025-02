L'AI può aiutare le organizzazioni a migliorare il modo in cui trovano e assumono dipendenti. Possono usare software di soluzioni di AI per analizzare i curriculum e trovare i candidati giusti e software per pianificare automaticamente chiamate conoscitive con i candidati. Possono anche usare workflow AI per l'onboarding e la configurazione della formazione per i dipendenti che vengono assunti.



Corning ha collaborato con IBM per ridurre i costi delle risorse umane e migliorare al contempo l'esperienza dei suoi 45.000 dipendenti. Sapeva che i Millennial, una percentuale crescente della forza lavoro di Corning, volevano più strumenti self-service basati sulla tecnologia.

Ha poi introdotto portali HR self-service, pre-popolati con i dati di ciascun dipendente, per rendere più facile trovare le informazioni o i servizi di cui hanno bisogno. La piattaforma basata sul cloud riceve ora oltre 10.000 visite giornaliere da parte di dipendenti e manager alla ricerca delle informazioni e della formazione di cui hanno bisogno.