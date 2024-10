L'AI generativa è uno strumento enorme per i professionisti delle vendite. Può alimentare diversi casi d'uso chiave che i venditori utilizzano per potenziare il loro lavoro o le organizzazioni implementano per interagire direttamente con i clienti. L'AI generativa può fungere da copilota in tempo reale per i rappresentanti di vendita che desiderano migliorare la velocità con cui possono concludere le trattative. I venditori possono chiedere all'AI generativa le risposte alle domande difficili dei potenziali clienti.

Molti team di vendita stanno iniziando a utilizzare l'AI generativa per migliorare i contenuti associati alle attività di lead generation. La creazione di contenuti AI può prendere il contenuto di un white paper e redigere un esempio di post sul blog, post sui social media ed e-mail. Un addetto alle vendite può poi controllare che tutto sia accurato. Può anche creare molte varianti del materiale di partenza, offrendo l'opportunità di provare diversi contenuti per pubblici diversi.

La creazione più rapida di contenuti con messaggi più personalizzati offre ai team di vendita e di marketing maggiori opportunità di raggiungere i clienti più importanti con contenuti di grande risonanza.