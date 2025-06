Che cos'è la gestione dei dati?

L'AI generativa può offrire alle organizzazioni un deciso vantaggio competitivo, con la strategia di AI che si basa sulla forza dei dati utilizzati. Numerose organizzazioni si trovano ancora ad affrontare sfide fondamentali legate ai dati, rese ancora più impegnative dalla domanda di AI generativa, che richiede un numero sempre maggiore di dati, creando così ulteriori problematiche nella gestione dei dati.

I dati possono essere memorizzati in più sedi, applicazioni e cloud, spesso causando silo di dati isolati. Per aggiungere ulteriore complessità, l'utilizzo dei dati è diventato sempre più vario, con dati in forme diverse e complesse, come immagini, video, documenti e audio. Occorre quindi più tempo per l'integrazione, la preparazione e la pulizia dei dati. Queste sfide possono indurre le organizzazioni a evitare di utilizzare l'intero patrimonio di dati per scopi di analytics e AI.

Tuttavia, con strumenti moderni per l'architettura dei dati, la governance e la sicurezza dei dati, i dati possono essere utilizzati con successo per acquisire nuovi insight e fare previsioni più precise in modo coerente. Questa funzionalità può consentire una conoscenza più profonda delle preferenze dei clienti e migliorare l'esperienza del cliente (CX) fornendo insight derivati dall'analisi dei dati. Inoltre, facilita lo sviluppo di innovativi modelli di business basati sui dati, come le offerte di servizi basate su AI generativa che si basano su dati di alta qualità per l'addestramento del modello.