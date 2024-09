Cos'è un data mesh?

Un data mesh è un'architettura di dati decentralizzata che organizza i dati in base a uno specifico dominio di business - ad esempio marketing, vendite, servizio clienti e altro ancora - fornendo maggiore proprietà ai produttori di un determinato dataset. La comprensione dei dati di dominio da parte dei produttori li mette nella posizione di impostare politiche di governance dei dati incentrate su documentazione, qualità e accesso. Ciò, a sua volta, consente un utilizzo dei servizi self-service in un'intera organizzazione. Sebbene questo approccio federato elimini molti colli di bottiglia operativi associati a sistemi monolitici e centralizzati, non significa necessariamente che non sia possibile utilizzare i sistemi di storage tradizionali, come i data lake o i data warehouse. Significa solo che il loro utilizzo è passato da un'unica piattaforma di dati centralizzata a più repository di dati decentralizzati.

Vale la pena notare che il data mesh promuove l'adozione di tecnologie native del cloud e di piattaforma cloud per eseguire la scalabilità e raggiungere gli obiettivi di gestione dei dati. Questo concetto viene comunemente paragonato ai microservizi per aiutare il pubblico a comprenderne l'utilizzo all'interno di questo panorama. Poiché questa architettura distribuita è particolarmente utile per eseguire la scalabilità delle esigenze di dati in un'intera organizzazione, si può dedurre che un data mesh potrebbe non essere adatto a tutti i tipi di aziende; in altre parole, le aziende più piccole potrebbero non ottenere i benefici di un data mesh poiché i loro dati aziendali potrebbero non essere complessi quanto quelli di un'organizzazione più grande.

A Zhamak Dehghani, direttrice di tecnologia per la società di consulenza IT ThoughtWorks, viene riconosciuto il merito di aver promosso il concetto di data mesh come soluzione alle sfide intrinseche delle strutture di dati centralizzate e monolitiche, come l'accessibilità ai dati e la loro organizzazione. La sua adozione è stata ulteriormente stimolata dalla pandemia di COVID-19 nel tentativo di promuovere un cambiamento culturale e ridurre la complessità organizzativa relativa ai dati.