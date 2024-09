Cos'è OLTP?

OLTP (online transactional processing) consente l'elaborazione rapida e accurata dei dati alla base di bancomat e online banking, registratori di cassa e e-commerce e decine di altri servizi con cui interagiamo ogni giorno.

OLTP, od online transactional processing, consente l'esecuzione in tempo reale di un gran numero di transazioni di database da parte di un gran numero di persone, di norma su internet.

Una transazione di database è una modifica, un inserimento, un'eliminazione o una query di dati in un database. I sistemi OLTP (e le transazioni di database che essi consentono) sono alla base di molte delle transazioni finanziarie che facciamo ogni giorno, comprese le transazioni di online banking e tramite bancomat, gli acquisiti tramite e-commerce e nei negozi e le prenotazioni di hotel e compagnie aeree, per citarne solo alcune. In ognuno di questi casi, la transazione di database rimane anche come registrazione della transazione finanziaria corrispondente. OLTP può anche fungere da base per gli scambi di database non finanziari, compresi modifiche di password e messaggi di testo.

In OLTP, la caratteristica comune che definisce ogni transazione di database è la sua atomicità (o indivisibilità): una transazione o riesce nel suo insieme o fallisce (o viene annullata). Non può rimanere in uno stato in sospeso o intermedio.