Gestione dei dati potenziata: data fabric e data mesh a confronto

Gartner definisce un data fabric come "un concetto di progettazione che funge da livello integrato di dati e processi di connessione. Un data fabric utilizza un'analisi continua sui metadati esistenti, rilevabili ed elaborati per supportare la progettazione, l'implementazione e l'utilizzo di set di dati integrati e riutilizzabili in tutti gli ambienti, comprese le piattaforme ibride e multicloud". [1]

L'approccio architettonico del data fabric può semplificare l'accesso ai dati in un'organizzazione e facilitare il consumo di dati self-service su larga scala. Tra i molti casi d'uso comuni del settore, questo approccio abbatte i silos e offre nuove opportunità per plasmare la governance dei dati, l'integrazione, le opinioni dei singoli clienti e le implementazioni di un'AI affidabile.



Poiché si basa unicamente sui metadati, il livello di astrazione di un data fabric semplifica la modellazione, l'integrazione e l'interrogazione di qualsiasi fonte di dati, la creazione di pipeline di dati e l'integrazione dei dati in tempo reale. Un data fabric semplifica inoltre la derivazione di insight dai dati attraverso una migliore osservabilità e qualità dei dati, automatizzando le attività manuali su piattaforme di dati attraverso il machine learning. Questo migliora la produttività dell'ingegneria dei dati e il time-to-value per i consumatori di dati.