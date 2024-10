Cosa sono i processi batch?

La preparazione dei processi batch prevede una procedura in due parti. La prima è determinare i workflow necessari che devono verificarsi e caricare la coda del processo di conseguenza.

Successivamente, il sistema operativo assume il controllo, avviando le azioni di trattamento dei dati che consentiranno al sistema di elaborarne grandi volumi. L'elaborazione del processo invia quindi i set di dati ad alto volume.

Le aziende possono impostare i processi batch in modo che si verifichino in base alle loro esigenze, ma di solito sono configurati in modo che si avvengano automaticamente, come attività di inizio giornata (BOD) o attività di fine giornata (EOD). Se si utilizza un processo BOD, sarà implementato un end-of-transaction input (EOTI) prima dell'esecuzione dei batch di quel giorno. Se il processo ha luogo alla fine della giornata, genererà un end-of-financial input (EOFI) una volta terminata l'esecuzione del batch.

Sebbene i processi batch aumentino significativamente l'output di elaborazione dell'organizzazione, esistono alcune avvertenze relative all'uso dei processi batch. A seconda di come e quanto vengono utilizzati, i processi batch possono rappresentare un carico significativo per il sistema informatico di un'azienda.

Per questo motivo, l'esecuzione dei batch è in genere programmata in modo da coincidere con un periodo di tempo in cui le risorse di calcolo dell'azienda sono meno sollecitate. Questo periodo è noto come finestra batch.