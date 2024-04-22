IBM aspira a avere un impatto duraturo e positivo sull'ambiente, sulle comunità in cui lavoriamo e viviamo, e sull'etica aziendale. Nel 2021, IBM ha lanciato l'IBM Sustainability Accelerator, un programma pro bono di impatto sociale che applica le tecnologie IBM, inclusa l'AI, e le competenze per migliorare e scalare soluzioni non profit e delle organizzazioni governative. Questo programma aiuta le popolazioni particolarmente vulnerabili alle minacce ambientali. Nel 2024, IBM ha annunciato la sua ultima richiesta di proposta sul tema delle città resilienti, che mira a trovare modi per promuovere la resilienza urbana a lungo termine. IBM prevede di aumentare l'investimento nel programma fino a ulteriori 45 milioni di dollari nei prossimi cinque anni.

IBM si concentra anche sulla riduzione del divario di competenze nella forza lavoro, anche in materia di AI e sostenibilità. Lo scorso anno, IBM® SkillsBuild ha aggiunto una nuova selezione di corsi di AI generativa come parte del nostro nuovo impegno di formazione sull'AI. IBM ha lanciato inoltre un nuovo curriculum di sostenibilità per aiutare a dotare la nuova generazione di leader con competenze per l'economia green. Questa formazione gratuita collega tecnologie all'avanguardia con l'ecologia e il cambiamento climatico.