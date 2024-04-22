L'AI può essere una forza positiva, ma genera anche preoccupazioni ambientali e di sostenibilità. IBM è dedicata allo sviluppo e all'implementazione responsabile di questa tecnologia, che può permettere ai nostri clienti di raggiungere i loro obiettivi di sostenibilità.
"L'AI è un'opportunità incredibile per affrontare alcune delle sfide più urgenti al mondo in ambito sanitario, manifatturiero, cambiamento climatico e altro ancora", ha dichiarato Christina Shim, Global Head of Sustainability Software e membro del Consiglio Etico dell'AI di IBM. "Ma è importante raccogliere questi vantaggi riducendo al minimo l'impatto ambientale. Questo significa fare scelte più sostenibili su come i modelli vengono costruiti, addestrati e utilizzati, dove avviene l'elaborazione, quale infrastruttura viene utilizzata e quanto siamo aperti e collaborativi lungo il percorso."
La Commissione Europea stima che oltre l'80% di tutti gli impatti ambientali correlati ai prodotti venga determinato durante la fase di progettazione. Con la crescente popolarità dei modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM), è importante determinare se un LLM è necessario o se un modello AI tradizionale sia sufficiente. Un articolo della Columbia University afferma che le query LLM utilizzano fino a cinque volte più potenza rispetto a un motore di ricerca tradizionale. Con l'aumento dell'uso e delle attività di elaborazione dei dati, aumenteranno anche le emissioni globali. Pertanto, è fondamentale progettare e gestire i sistemi in modo sostenibile.
La creazione dell'AI richiede enormi quantità di energia e dati. Secondo la Direttiva sull'efficienza energetica dell'Unione Europea del 2023, il consumo di elettricità dei data center in Europa dovrebbe crescere del 28% dal 2018 al 2030, esemplificando i costi ambientali dell'uso dell'AI. IBM ha compiuto grandi passi per mitigare l'impatto ambientale dei suoi sistemi di AI. Nel nostro Impact Report 2023, abbiamo riportato che il 70,6% del consumo totale di elettricità di IBM proveniva da fonti rinnovabili, fra cui il 74% dell'elettricità consumata dai data center IBM. Nel 2023, 28 data center a livello globale riceveranno il 100% dell'elettricità da fonti rinnovabili.
IBM si concentra sullo sviluppo di metodi efficienti dal punto di vista energetico per addestrare, adattare e eseguire i modelli AI, come i suoi foundation model Granite. Con 13 miliardi di modelli di parametri, i modelli Granite sono più piccoli ed efficienti e hanno quindi un impatto minore sull'ambiente.
Nel 2022, IBM ha introdotto Vela, il suo primo supercomputer ottimizzato per l'AI e cloud-native. Il design consente una distribuzione e una gestione efficienti delle infrastrutture ovunque nel mondo, contribuendo a ridurre la pressione sulle risorse esistenti.
Altri prodotti IBM progettati per supportare la sostenibilità dell'AI includono:
Secondo John Thomas, Vicepresidente e Distinguished Engineer di IBM Expert Labs e membro del Consiglio Etico dell'IA, "È incoraggiante vedere il crescente interesse da parte dei nostri clienti su come bilanciare i benefici dell'AI generativa con i loro obiettivi di sostenibilità a lungo termine. Alcuni dei nostri principali clienti stanno integrando questa esigenza nei loro framework di governance dell'AI."
IBM aspira a avere un impatto duraturo e positivo sull'ambiente, sulle comunità in cui lavoriamo e viviamo, e sull'etica aziendale. Nel 2021, IBM ha lanciato l'IBM Sustainability Accelerator, un programma pro bono di impatto sociale che applica le tecnologie IBM, inclusa l'AI, e le competenze per migliorare e scalare soluzioni non profit e delle organizzazioni governative. Questo programma aiuta le popolazioni particolarmente vulnerabili alle minacce ambientali. Nel 2024, IBM ha annunciato la sua ultima richiesta di proposta sul tema delle città resilienti, che mira a trovare modi per promuovere la resilienza urbana a lungo termine. IBM prevede di aumentare l'investimento nel programma fino a ulteriori 45 milioni di dollari nei prossimi cinque anni.
IBM si concentra anche sulla riduzione del divario di competenze nella forza lavoro, anche in materia di AI e sostenibilità. Lo scorso anno, IBM® SkillsBuild ha aggiunto una nuova selezione di corsi di AI generativa come parte del nostro nuovo impegno di formazione sull'AI. IBM ha lanciato inoltre un nuovo curriculum di sostenibilità per aiutare a dotare la nuova generazione di leader con competenze per l'economia green. Questa formazione gratuita collega tecnologie all'avanguardia con l'ecologia e il cambiamento climatico.
IBM si impegna da tempo ad affidarsi a fornitori che operano secondo elevati standard di responsabilità etica, ambientale e sociale. Questo impegno include un codice di condotta attraverso la Responsible Business Alliance, di cui IBM è membro fondatore. Sosteniamo questo impegno stabilendo requisiti ambientali specifici per i nostri fornitori e collaborando con loro per promuovere il miglioramento continuo.
Nel 2022, IBM ha completato il suo primo impegno per promuovere pratiche etiche in materia di AI in tutto il nostro ecosistema, superando l'obiettivo di addestrare 1.000 partner dell'ecosistema nell'etica tecnologica. Nel 2023 abbiamo annunciato un nuovo impegno a addestrare 1.000 fornitori di tecnologia in materia di etica tecnologica entro il 2025, e siamo sulla buona strada.
L'AI può aumentare l'intelligenza umana, aumentare l'equità e ottimizzare le entrate, oppure ridurle. Le normative potrebbero imporre una certa responsabilità, ma gli sviluppatori e gli utenti devono considerare le persone, il pianeta e il profitto nell'uso dell'AI.
Un approccio all'AI incentrato sull'uomo deve far progredire le funzionalità dell'AI, adottando al contempo pratiche etiche e affrontando gli imperativi di sostenibilità. Mentre IBM integra l'AI in tutte le applicazioni, ci impegniamo a utilizzarla in modo sostenibile e a fare in modo che anche gli stakeholder dell'AI possano farlo.
