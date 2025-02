Il settore finanziario è altamente regolamentato.7 Ciò significa che qualsiasi innovazione nel mercato fintech deve rispettare la conformità normativa con le attuali politiche federali. Nella maggior parte dei casi, i framework non sono ancora in vigore8 a causa della velocità dei cambiamenti tecnologici.

In generale, il bias degli algoritmi9, la privacy dei dati e la protezione dei dati continuano a destare preoccupazione. E poiché la maggior parte delle organizzazioni finanziarie potrebbe non disporre dell'infrastruttura tecnologica appropriata o professionisti con competenze tecnologiche, ci si affida a infrastrutture IT e dati di terze parti. Questo coinvolgimento di terzi può esporre gli istituti a rischi finanziari, legali e di sicurezza

Secondo un report1 del 2024 del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, "I modelli AI sono ancora in via di sviluppo, attualmente molto costosi da implementare e difficili da convalidare per applicazioni ad alta affidabilità". Di conseguenza, la maggior parte delle società finanziarie intervistate per il report ha optato per soluzioni aziendali piuttosto che per un provider di AI generativa che consenta l'accesso pubblico o l'utilizzo di un'interfaccia di programmazione delle applicazioni (API).