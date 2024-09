Dopo un'attenta analisi, IBM Consulting ha consigliato a Virgin Money di sviluppare un assistente conversazionale basato su AI, Redi, accessibile tramite l'app mobile della banca. Adottando la tecnologia Microsoft come punto di partenza, il nuovo assistente avrebbe interagito direttamente con i clienti tramite la natural language understanding (NLU) e si sarebbe connesso ai sistemi principali dell'azienda tramite API, consentendo ai clienti di apportare modifiche ai propri account in tempo reale.

Sulla base di questi consigli, IBM Consulting ha progettato un servizio per un'esperienza di conversational banking moderna. Microsoft ha fornito competenze su tutti i suoi prodotti e sulle loro funzionalità, esemplificando ancora una volta il rapporto di collaborazione tra le due società.

La base IT di Redi è costituita da un host digitale full stack basato su Microsoft su Power Virtual Agents (PVA) (ora parte della Microsoft Copilot Suite) e da soluzioni Bot Framework Composer in hosting nell'ambiente cloud privato di Virgin Money. L'obiettivo di questa ambiziosa impresa era creare l'assistente di conversational AI più completo per i servizi finanziari nel Regno Unito.



Nell'ambito della strategia generale della banca, Virgin Money e IBM Consulting hanno strutturato l'implementazione in fasi, affrontando diverse aree di business in ciascuna fase. Hanno iniziato con il business delle carte di credito della banca, con l'idea di creare una piattaforma riutilizzabile allineata con l'obiettivo a lungo termine della banca di creare servizi finanziari centralizzati AI-first.

Dopo sei mesi di sviluppo, IBM Consulting e Virgin Money hanno lanciato il nuovo assistente virtuale basato su AI per carte di credito nel marzo del 2023. Redi è progettato come un agente simpatico, che trasuda cordialità e umanità. I clienti possono intrattenere conversazioni naturali in modalità self-service sulla base di oltre 100 diverse domande nell'app per carte di credito e completare gli aggiornamenti end-to-end dell'account, come l'aumento dei limiti di credito, tramite la chat in-app. L'assistente virtuale dispone anche di funzionalità di messaggistica proattiva, che rendono Virgin Money il leader di mercato in questo settore, e può inviare messaggi direttamente agli utenti nell'app con aggiornamenti sui loro conti se, ad esempio, la loro carta sta per scadere.

Nel giugno 2024, Virgin Money e IBM Consulting hanno lanciato un aggiornamento del chatbot Personal Current Account (PCA). La soluzione si basa sulle capacità dell'assistente virtuale già in atto tramite le tecnologie Microsoft e promuove l'obiettivo finale della banca di offrire un'esperienza unica e coerente in tutti i prodotti Virgin Money.

IBM ha ottenuto un riscontro eccellente da Virgin Money per la sua vasta esperienza e le indicazioni ricevute durante tutto il progetto. Adam Paice, responsabile della proposta digitale di Virgin Money spiega: "Abbiamo potuto contare su un team di assistenza IBM davvero eccezionale sul campo per non commettere gli errori più comuni che avevamo fatto durante l'implementazione di questi servizi".