Ottimizza la gestione dei requisiti nei servizi finanziari

Intact Financial è il più grande fornitore canadese di assicurazioni su danni e infortuni. I suoi 12.000 dipendenti lavorano per assicurare più di 5 milioni di persone e aziende in tutte le province canadesi, amministrando quasi 8 miliardi di CAD di premi. Intact ha implementato un software IBM ELM per agevolare una gestione dei requisiti più efficace durante l'intero ciclo di vita dello sviluppo delle applicazioni, contribuendo a migliorare il controllo qualità, il reporting e la tracciabilità. Grazie a questa soluzione, Intact ha ridotto i costi e i tempi necessari per rilasciare nuove applicazioni di qualità.