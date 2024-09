Crédit Mutuel ha formato Watson per aiutare i suoi consulenti alla clientela a fornire ai clienti informazioni rapide e complete su una vasta gamma di offerte, dall'assicurazione auto e casa a una gamma di prodotti di risparmio e investimento. "È impossibile per i nostri consulenti conoscere tutti i nostri 200 prodotti. Quindi forniamo loro gli strumenti per avere le informazioni giuste per il cliente giusto", ha dichiarato Mathieu Dehestru, Head of Transformation, Marketing and Big Data presso la banca assicurativa Crédit Mutuel. "Watson concede più tempo ai nostri consulenti alla clientela, in modo che abbiano più tempo per le relazioni con i clienti", ha affermato.

Grazie al suo analizzatore di e-mail integrato con Watson e a quattro assistenti virtuali, Crédit Mutuel è in grado di arricchire le interazioni tra consulenti alla clientela e clienti. Watson ha permesso di trovare le risposte giuste il 60% più velocemente e può aiutare a deviare e risolvere il 50% delle 350.000 e-mail giornaliere ricevute dai consulenti della banca.