L'azienda ha collaborato con IBM Client Engineering attraverso il programma IBM FintechX (link esterno a ibm.com). Nel corso di un progetto pilota minimum viable product (MVP) di quattro settimane, un team di due membri di Asteria ha creato e testato un nuovo assistente virtuale: l'Asteria Smart Finance Advisor. Il front end è basato sulla tecnologia IBM watsonx Assistant. Le funzionalità di query dei dati sono supportate dalla soluzione IBM Watson Discovery e i processi di riepilogo e generazione dei contenuti sono guidati dallo studio AI IBM watsonx.ai .

Il consulente è progettato per essere disponibile sul portale di banking online di ciascuna banca 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Quando gli utenti di una PMI effettuano l'accesso, riceveranno una richiesta dal consulente che condivide un aggiornamento sulla salute finanziaria dell'azienda, ad esempio se ha uno scoperto elevato o un saldo di cassa basso. Inoltre, il consulente virtuale può rispondere alle domande finanziarie delle PMI e consigliarle su quali prodotti sono più rilevanti per la specifica situazione aziendale e finanziaria.

Prima dell'inizio del progetto pilota di consulenza virtuale, i consulenti bancari dedicavano molto tempo alla consulenza personalizzata per ogni cliente di tipo PMI. Le prime fasi di questo processo di consulenza erano altamente manuali, dispendiose in termini di tempo e costose. Ad esempio, quando consigliano una PMI su una richiesta di prestito, i consulenti bancari dedicano in media tre ore a valutare l'attività della PMI, a valutare quale prodotto consigliare e a comunicare i risultati alla PMI. Il progetto pilota ha dimostrato che l'analisi del profilo del cliente e le fasi del processo di raccomandazione dei prodotti potrebbero, con l'aiuto di IBM watsonx, essere completamente automatizzate. Ciò ridurrebbe del 33% il tempo dedicato al processo di consulenza per una richiesta di prestito, come dimostrato dal progetto pilota, e consentirebbe agli agenti di concentrarsi sugli aspetti più complessi e di alto valore della consulenza ai clienti e della gestione delle relazioni.

Questo caso d'uso su cui si è concentrato il progetto pilota MVP è solo l'inizio. Nel lungo periodo, una volta implementato in modo più ampio, il nuovo consulente virtuale ha lo scopo di aiutare le PMI a migliorare la redditività, aumentare la stabilità finanziaria​ e migliorare l'acume finanziario. Parallelamente, offrirà alle banche che collaborano con Asteria nuovi modi per commercializzare i loro servizi e prodotti finanziari e fornire maggiore formazione e servizio ai clienti.